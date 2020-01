Novak Djokovic bat Jan-Lennard Struff en quatre sets

N ° mondial 2 et le septuple champion de l’Open d’Australie Novak Djokovic ont pris le départ victorieux à Melbourne, battant Jan-Lennard Struff 7-6, 6-2, 2-6, 6-1 en deux heures et 16 minutes pour sa 69e victoire lors de la première Major de la saison.

Novak a tiré 14 as et a eu 44 vainqueurs et 28 fautes directes, laissant Struff loin derrière dans les sets deux et quatre et offrant sept pauses pour marcher sur la ligne d’arrivée. Jan-Lennard a fait de son mieux pour rester en contact, marquant quatre pauses et frappant plus de vainqueurs que d’erreurs directes pour surmonter un déficit massif dans le premier set et rester fort dans le troisième avant que le Serbe ne passe à la vitesse supérieure dans le quatrième pour démarrer. le tournoi avec une victoire.

Bien qu’il n’ait perdu que dix points au service dans le premier set, Novak n’a pas pu terminer le travail avant le bris d’égalité, prenant un départ parfait dans les quatre premiers matchs de service et devançant avec une pause dans le sixième match lorsque l’Allemand a inscrit un revers. .

Servant à 2-5, Jan-Lennard a sauvé un point de set avec un as en plein essor, reculant lors du match suivant suite à une erreur de revers de Djokovic et atteignant le bris d’égalité après avoir joué au tennis solide à ces moments-là. Là, Novak a prévalu 7-5 pour éviter le revers, regardant beaucoup mieux sur le terrain dans le set numéro deux qu’il a bouclé en moins de 30 minutes avec des pauses dans les matchs un et sept.

Servant à 5-2, le champion en titre a tenu à 30 avec un smash gagnant, prenant deux sets à l’avantage après une heure et 15 minutes et ayant l’air bien pour sceller l’affaire en un rien de temps. Au lieu de cela, Djokovic a complètement perdu du terrain dans le set numéro trois, luttant pour trouver la portée et le premier service et accordant à Struff trois pauses qui ont porté l’Allemand vers 6-2, lui donnant un coup de pouce massif avant le set numéro quatre.

En l’absence d’erreurs, Djokovic a intensifié son jeu à nouveau, perdant à peine un point au service et volant le service de Jan-Lennard lors des matchs un, cinq et sept pour sceller l’affaire et passer au deuxième tour.