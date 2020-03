Novak Djokovic bat Mardy Fish pour sa première couronne dans le désert

Après avoir remporté cinq titres ATP, dont deux au niveau Masters 1000, et près de 70 matchs en 2007, Novak Djokovic était prêt à poursuivre des objectifs encore plus élevés l’année prochaine, toujours à l’âge de 20 ans. Le Serbe a remporté la première couronne majeure en Melbourne et est resté derrière Roger Federer et Rafael Nadal pendant toute l’année après avoir remporté des trophées à Indian Wells, Rome et la Masters Cup.

Ce qu’il n’a pas fait il y a un an lorsque Rafael Nadal l’a stoppé dans le match pour le titre, Novak l’a corrigé le 23 mars lorsqu’il s’est rendu à Indian Wells pour décrocher le troisième trophée Masters 1000, renversant Mardy Fish 6-2, 5-7 , 6-3 en deux heures et cinq minutes pour la première couronne dans le désert.

L’Américain n’a servi qu’à 40%, faisant de son mieux pour rester en contact avec l’adversaire le mieux classé et créant six points de rupture, convertissant trois de ceux-ci pour rester compétitifs. D’un autre côté, Novak a remporté le même nombre d’opportunités au retour et a réussi à prendre cinq pauses pour franchir la ligne d’arrivée en premier, ajoutant un autre titre notable à son décompte déjà impressionnant.

Ils avaient un nombre similaire de gagnants et c’est Novak qui a dompté ses tirs plus efficacement, réduisant le nombre d’erreurs et se tenant fort dans les rallyes de milieu de gamme qui lui ont livré la couronne. C’était le meilleur départ possible pour le joueur de 20 ans, tenant à l’amour dans le match d’ouverture et devançant 2-0 lorsque Fish a envoyé un coup droit long.

Une autre bonne prise a poussé Novak 3-0 avant de faire face aux premiers problèmes au service dans le cinquième match lorsque l’Américain a créé deux occasions de pause. Mardy n’avait besoin que d’un seul pour faire reculer la pause, tirant un retour profond pour forcer une erreur du jeune et revenir du côté positif du tableau de bord.

Cela n’a cependant pas duré longtemps, car il a frappé une double faute dans le prochain match pour donner un service, permettant à Novak de le casser à nouveau avec un vainqueur de retour pour un 6-2. La première pause du deuxième set est survenue lors du sixième match lorsque Fish a pulvérisé une erreur de coup droit, le retirant dès le match suivant après une double faute coûteuse de Djokovic pour prolonger ses chances.

L’élan était maintenant du côté de l’Américain qui a de nouveau cassé à 5-5 après un revers lâche de Novak, prenant une avance de 6-5 et clôturant le set avec un vainqueur de service quelques minutes plus tard pour faire passer le décideur. Là, Djokovic a réalisé l’une des prises cruciales dans le match d’ouverture après avoir repoussé trois occasions de pause, volant le service de Fish lors du prochain match avec un revers en bas de la ligne pour gagner l’avantage.

Cela s’est avéré être le coup pivot de toute la finale, les deux joueurs ayant bien servi dans les matchs restants. Novak a conclu la transaction avec un vainqueur de service à 5-3, gardant tout sous contrôle derrière le tir initial après ce premier match tremblant et conquérant ce qui était déjà la troisième couronne différente du Masters 1000 à un si jeune âge.