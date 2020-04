Novak Djokovic bat Rafael Nadal pour devancer Agassi

Après cette course époustouflante en 2011 et une autre saison fiable après cela, Novak Djokovic avait perdu la suprématie sur le reste du Tour lorsque Rafael Nadal a rebondi en 2013, l’Espagnol remportant dix titres ATP et finissant en fin d’année. .

1 joueur. Malgré un début de saison 2014 plutôt lent, Djokovic était de retour au sommet du tennis masculin et tout a commencé avec son deuxième «Sunshine Double» à Indian Wells et Miami où il a concouru à un niveau élevé pour laisser les rivaux les plus proches derrière lui et réduire le déficit à Rafael Nadal avant le début de la saison de terre battue.

À Indian Wells, Novak a renversé Roger Federer en finale lors du bris d’égalité décisif et a eu un travail beaucoup plus facile à Miami, jouant seulement quatre matchs (deux revirements) et remportant les huit sets pour remporter le quatrième titre en Floride.

Comme plusieurs fois auparavant, Djokovic et Nadal se sont rencontrés dans le match pour le titre après que Tomas Berdych et Kei Nishikori leur aient donné des revirements en demi-finale, ce qui ne s’était probablement jamais produit auparavant. C’était le 40e affrontement entre deux grands rivaux et Novak a marqué la troisième victoire consécutive, battant l’Espagnol 6-3, 6-3 en une heure et 24 minutes pour le 18e triomphe sur Rafa et le 43e titre ATP, le 18e au niveau Masters 1000 quitter Andre Agassi le 17.

Le Serbe a remporté le septième triomphe lors des neuf dernières rencontres sur des terrains durs contre Rafa, le gagnant après avoir frappé plus de vainqueurs et moins d’erreurs directes et contrôlé le rythme avec un affichage net à la fois au service et au retour pour laisser le grand rival derrière.

Nadal était impuissant face à la puissance des tirs de Novak, prenant du retard dans les rallyes les plus courts, de milieu de gamme et les plus prolongés pour terminer deuxième pour la quatrième fois à Miami au cours des neuf dernières années, toujours à la recherche de la couronne insaisissable en Floride!

Les deux joueurs ont servi à 71% et Novak est celui qui en a tiré le plus, perdant 11 points au service et repoussant le seul point de rupture qu’il rencontrait pour maintenir la pression de l’autre côté du terrain. Nadal a perdu 44% des points derrière le tir initial, jouant contre quatre chances de pause et subissant trois pauses pour propulser Novak au-dessus de la ligne d’arrivée.

Djokovic a dompté le coup droit de Nadal comme probablement personne auparavant, forçant l’Espagnol à couvrir tout le court et le répartissant d’un côté à l’autre avec des frappes cliniques des deux ailes qui lui ont donné un avantage considérable.

Fait intéressant, Rafa a créé cette seule occasion de pause dans le match d’ouverture du match après avoir placé un vainqueur en coup droit, refusé par une attaque bien construite de Novak qui a forcé une erreur dans le sixième match à tirer le premier sang et à prendre une pause pour ouvrir un 4- 2 écart.

Un vainqueur du service a consolidé l’avance du Serbe, en frappant un autre au neuvième match pour conclure le premier match 6-3 après 39 minutes. En statuant sur le terrain, Novak a ouvert l’espace dans le premier match du deuxième set pour placer un vainqueur en crosscourt et gagner une pause anticipée, prenant 21 des 30 derniers points pour une domination complète!

Rafa a sauvé une chance de pause dans le cinquième match pour rester dans un déficit de pause, n’ayant jamais eu la chance de retirer la pause et de servir à 3-5 pour rester dans le tournoi. Désireux de remporter le trophée dès que possible, Novak a battu ce neuvième match avec un point rusé au filet, célébrant la couronne et remportant une victoire importante sur le rival qui a réussi à suivre son rythme la saison précédente et à prendre le trône de lui.