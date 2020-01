Novak Djokovic bat Roger Federer pour garder le cap du titre

Novak Djokovic était clairement le favori pour sceller l’accord contre Roger Federer dans le troisième set après avoir pris les deux premiers, bien servi et brisé le Suisse une fois pour assurer la 27e victoire sur un grand rival et établir le choc final contre Dominic Thiem ou Alexander Zverev .

Djokovic a clôturé le match d’ouverture avec le neuvième match de service consécutif sans donner aucune chance à Federer qui a également saisi le deuxième match pour un début positif. Tonnerre des deux ailes, le Serbe s’est assuré un autre avantage avec un service parfaitement adapté, n’ayant pas à jouer contre les chances de pause depuis le sixième match du set d’ouverture qui a été l’un des tournants de toute la rencontre.

Prêt à se battre jusqu’à la fin, Roger a décoché quelques bons coups pour passer le quatrième match sans aucun problème, nivelant le score à 2-2 et espérant au moins une chance au retour. Au lieu de cela, Djokovic a obtenu un autre as pour prendre une avance de 3-2, défendant à la fois le premier et le deuxième service pour éloigner Roger des chances de pause.

Roger a marqué un revers dans le prochain match pour gaspiller un point de jeu, face à un autre diable et ensuite une chance de pause lorsque Novak a forcé une erreur de sa part. Le Serbe a décroché un coup droit en crosscourt droit jusqu’à la ligne, prenant une avance de 4-2 et se rapprochant de la ligne d’arrivée avec deux sets et une pause.

Federer a ouvert le prochain match avec un vainqueur de coup droit, saisissant le deuxième point avec un vainqueur de volée pour une chance bien méritée au retour. Pourtant, il a gaspillé ses opportunités, permettant à Novak de ramener le match à la maison avec un revers parfait sur la ligne qui a poussé le champion en titre à un match de la huitième finale de l’Open d’Australie.

Servant à rester dans le match, Federer a tenu à 30 pour réduire le déficit à 5-3 avant Djokovic a tenu dans le prochain match pour livrer la 27e victoire sur Roger.