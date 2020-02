novak Djokovic battra le record de Roger Federer

L’ancien champion de Wimbledon Goran Ivanisevic dit qu’il considère Novak Djokovic comme déjà le meilleur joueur de tennis de l’histoire et qu’il finira par battre les records de Roger Federer pendant la plupart des semaines au n ° 1 et le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem gagnés.

S’exprimant dans une interview exclusive au site Web SK, l’ancien champion de Wimbledon a déclaré: “Je ne pense pas que Novak jouera encore cinq ans, bien qu’il ait cinq très bonnes années. Il atteindra probablement le record du Federer pendant la plupart des semaines à Non.

1 après l’US Open et le record du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem l’année prochaine. Il peut même le faire cette année, pour lequel il devrait gagner les trois derniers tournois du slam. Mais s’il gagne tous les trois, alors il a encore fait quelque chose que seul Rod Laver a réussi.

Je le répète, pour moi, il est déjà le meilleur joueur de tennis de l’histoire. Lorsqu’il est présent, prêt et en bonne santé, il n’y a personne de mieux. Ce qui sera examiné à la fin de leur carrière sera décidé par les gens, mais je pense que Novak sera le meilleur dans toutes les catégories pertinentes. “

Ivanisevic, qui fait partie de l’équipe d’entraîneurs serbe, a également parlé de la récente finale de l’Open d’Australie où Djokovic a réussi à faire un retour en force dans le cinquième set contre Dominic Thiem. “C’était un match différent, qui ne restera pas dans les mémoires pour sa beauté mais pour son revirement.

Il a été tourné d’un ou deux points. Nole a commencé des choses superbes et contrôlées, puis à 1-1 a commencé à se sentir mal. Et tout a tourné. Le point le plus important pour moi a été de 1-1 dans le quatrième set, une balle de break pour Thiem où Nole a joué le filet comme s’il s’entraînait.

Même à l’entraînement, il ne serait pas aussi nonchalant, il a frappé deux volées sans précédent. Ici, j’ai vu qu’il commençait à se sentir mieux, qu’il était de retour dans le match. Thiem a vu que sa chance était partie. Puis à nouveau dans le cinquième set, le deuxième point le plus important quand il a été brisé, un filet de service parfait, une volée profonde et Thiem manque le revers.

À l’époque, il semblait qu’il pouvait se casser quand il le voulait. J’étais un peu désolé pour Thiem, je lui ai dit dans les vestiaires: «Écoute, si quelqu’un sait ce que tu ressens, alors je sais», dit-il, «je sais que tu sais, mais je n’attendrai pas aussi longtemps que toi pour gagner un Grand Chelem. ‘

Et je lui ai dit que non. Parce qu’il est le seul joueur de tennis qui, une fois serré, frappe plus fort que la normale. Oui, il avait Novak, mais c’était comme si un bouton avait été enfoncé et le match avait recommencé. “

Le Croate, qui a remporté Wimbledon en tant que joker en 2001, dit qu’il savait que Djokovic serait un grand joueur quand il aurait joué contre le Serbe il y a plus de 15 ans. “Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai joué avec Novak, qui avait 14,5 ans.

Vous avez des enfants qui jouent bien et vous avez ceux qui ont «ce quelque chose». Vous ne pouvez pas l’acheter, soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas. C’est ce qui sépare des champions comme Novak de quelqu’un qui sera n ° 20 ou n °.

30 dans le monde. Novak est une personne qui veut constamment quelque chose de nouveau, et je n’ai jamais vu une telle psyché. C’est ce qui le rend si grand et ce qui fait de lui le plus grand pour moi. Si vous prenez les 10 dernières années, personne n’est même proche de lui. “

Enfin, Ivanisevic a également parlé de son intronisation au Temple de la renommée du tennis, qui aura lieu à Newport en juillet. “J’ai découvert le Temple de la renommée à la fin de l’année dernière. Je devais garder le secret, je l’ai seulement dit à mes proches et à l’équipe parce qu’il valait mieux qu’ils me découvrent que lorsqu’ils sont venus en Australie.

Juillet n’est pas loin. Maintenant, ils m’ont dit que je devais collectionner cinq ou six choses de mon enfance et de ma carrière pour leur musée. Heureusement, mon père garde une raquette et des t-shirts de Wimbledon, et je vais peut-être leur donner une médaille olympique.

Ma femme (sera avec moi) et nous verrons pour les autres. J’ai cinq à sept minutes pour parler, je sais plus ou moins à quoi ça va ressembler, mais le porche sera immense. Il est juste important pour moi de mentionner les personnes qui m’ont accompagné lors de ce voyage et qui m’ont suivi pendant 41 ans. ”