Novak Djokovic: “Chaque fois que je me sens plus en confiance”

Cela a commencé avec un certain doute après avoir perdu un set au premier tour, mais au fil des jours, Novak Djokovic Il s’est mieux amélioré en Australie au point qu’il a joué aujourd’hui contre Schwartzman son meilleur match dans ce que nous avons été dans le tournoi. Cela a été reconnu par le Serbe qui était heureux d’atteindre la partie la plus importante du tournoi débordant de confiance.

Onzième fois en quart de finale en Australie. “Je me sens bien. J’ai quelques matchs fantastiques sur le court central et chaque fois je me sens plus confiant en tirant et en tirant très bien. Aujourd’hui était un excellent test parce que Diego était très en forme et n’avait perdu aucun set dans le tours précédents. Cela peut être un adversaire très dur du bas si vous lui donnez du temps. J’ai suivi le plan de match clair de ce que je devais faire et j’avais tout sous contrôle. C’était une très bonne performance, en termes généraux. ” .

À propos de ce qu’il a dit à propos de son fils Stefan sur la bonne voie, si vous voyez vraiment des façons de jouer au tennis. “Tout est vraiment très spontané. Il n’y a pas de règles pour savoir si mes enfants devraient jouer au tennis ou à un autre sport. C’est seulement s’ils ressentent le désir ou la passion ou aiment le faire. Si c’est le cas, nous le faisons. J’aime qu’ils soient actifs. Ils le sont. Mon fils aime les arts martiaux, le football et le tennis mais il aime jouer avec moi et son meilleur ami. Il n’aime pas jouer avec beaucoup d’autres personnes. Quand il voyage avec moi, il a plus d’occasions de jouer au tennis et nous jouons un peu à l’entraînement. Le voir sourire de l’autre côté de la piste, c’est tout ce que j’ai besoin de voir. J’aimerais les voir profiter de tout ce qu’ils veulent faire. “

Si vous avez un joueur préféré. “Il n’a pas dit qui était son favori. J’espère que c’est moi.”

Les différences entre Raonic, Isner et Karlovic. “Je pense que Raonic se déplace mieux que les deux autres. Il n’est pas aussi grand que les autres, mais ils sont les plus grands du circuit. Lorsque vous le prenez à cette hauteur, c’est un grand avantage car vous pouvez presque mettre le ballon sous n’importe quel angle.” ils mettent beaucoup de pression mais ils ont aussi des inconvénients quand il s’agit de bouger. En mettant la balle en jeu, Raonic est meilleur que les deux. Mais en même temps, je pense que vous pouvez mieux lire son service qu’Isner et Karlovic. Je veux dire que c’est un peu plus lent, mais ils ont une technique de lancer différente. Peut-être que vous pouvez deviner un peu plus sur leur deuxième service contre les deux autres. “

Sur l’impact du tennis actuel en Serbie. “Nous n’avons jamais eu une grande tradition de joueurs de tennis, mais tout à coup, sans système ni structure professionnelle, nous avions trois numéros un: Ana Ivanovic, Jelena Jankovic et I. En double, Nenad Zimonjic et le simple Janko Tipsarevic figuraient également dans le Top 10. Cela a été une grande décennie pour notre tennis. Cela a aidé le tennis à gagner en popularité et beaucoup d’enfants ont attrapé une raquette pour cela. Le problème est que nous n’avons pas d’infrastructure et que le système n’a pas suivi le succès que nous avons eu. Je me considère aussi responsable. “

Pourquoi il se considère responsable. “À Belgrade, nous gérons un club de tennis où j’aide pendant mon temps libre à travers ma Fondation et à travers un système à long terme, nous aidons les enfants et les parents à avoir un accès plus facile au tennis, avec du matériel moins cher et plus de pistes abordable Pour une famille normale en Serbie, le tennis est un sport très cher. Sur le plan économique, ils choisiront le football, le basket-ball ou le volley-ball, qui sont les sports les plus populaires dans notre pays. Nous sommes un pays de sports d’équipe mais je pense qu’il y en a encore marge et nous avons beaucoup de travail à faire pour découvrir plus de joueurs de niveau. “

