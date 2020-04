Novak Djokovic clarifie ses commentaires anti-vaccin

Le numéro un mondial, Novak Djokovic, a clarifié ses commentaires anti-vaccin car le Serbe souligne qu’il continue de recueillir des informations et de décider ce qui pourrait être la meilleure chose à faire dans cette situation. “Personnellement, je suis opposé à la vaccination contre le COVID-19 pour pouvoir voyager.

Mais si cela devient obligatoire, je devrai décider de le faire ou non. C’est mon sentiment actuel. Je ne sais pas si cela va changer, mais cela influence vraiment ma profession “, a déclaré Djokovic à Christopher Clarey du New York Times.

“De nombreux joueurs de tennis, athlètes m’ont contacté pour me demander mon avis sur toute cette situation. J’ai exprimé mon opinion parce que j’ai le droit et je me sens également responsable de mettre en évidence certains sujets essentiels concernant le monde du tennis.

“Pour être honnête, tout comme le reste du monde, je suis un peu confus. Malgré l’accès à l’information et aux ressources, je ne suis pas sûr de ce qui pourrait être la meilleure chose à faire.” Mon travail nécessite beaucoup de déplacements.

Certains disent que pour nous qui voyageons, nous devrons prendre le vaccin qui reste à développer. Je voudrais donc répéter et souligner qu’en ce moment, nous ne disposons pas d’informations suffisantes. “Nous ne savons pas s’il y aura de nouvelles mesures, lesquelles seront prises, aurons-nous le choix de décider nous-mêmes quoi faire ou non avec le vaccin.

Je voudrais en savoir plus sur l’ensemble du processus, avant de prendre les bonnes décisions. «Je suis curieux de connaître le bien-être et je vais passer toute ma vie à apprendre sur le corps et comment nous pouvons donner à notre métabolisme les moyens d’être en meilleure forme pour se défendre contre des imposteurs comme COVID-19.

“Mon plus grand respect et ma gratitude vont à tous les médecins nobles et compatissants qui soutiennent ceux qui en ont le plus besoin.” Je ne suis pas un expert, mais je veux avoir la possibilité de choisir ce qui convient le mieux à mon corps.

Je garde l’esprit ouvert et je continuerai de faire des recherches sur ce sujet car il est important et il nous affectera tous ». Djokovic, maintenant 17 fois champion du Grand Chelem, a remporté la première Coupe ATP avec la Serbie et a remporté un huitième titre de l’Open d’Australie record en janvier dernier.

Le Serbe a commencé la saison avec 18 victoires et zéro défaite alors qu’il a également réussi à Dubaï. La tournée a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.