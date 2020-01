Novak Djokovic: “Coïncider avec Nadal et Federer m’a aidé”

La joueuse de tennis serbe Novak Djokovic Il a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments avant de faire ses débuts à l’Open d’Australie 2020, un tournoi où il défend le titre remporté il y a tout juste un an et où, pour les bookmakers, il fait figure de favori. Le Serbe comme le reste des joueurs a apprécié la mauvaise qualité de l’air et ses performances après avoir conquis la Coupe ATP avec la Serbie il y a une semaine.

Incendies existants en Australie: “C’est une grande tragédie ce qui se passe en Australie, de voir des gens souffrir des conséquences de l’incendie. C’était très spécial l’exposition de l’autre jour à la Rod Laver Arena. Les joueurs font ce que nous pouvons pour aider, y compris des dons personnels qui nous l’avons fait. Je pense qu’avec ces aides, nous essayons petit à petit de ramener les choses à la normale dans un pays où beaucoup d’entre nous ont une affection très particulière. “

Nombre de titres gagnés dépassant trente ans “Les années ne sont qu’un nombre et ces dernières années, cela a été démontré. Avec Rafa et Federer, nous avons réussi à nous motiver malgré les années et les rivaux qui rajeunissent. Dans ma carrière, j’ai eu différentes étapes. Ma vie C’est complètement différent il y a cinq ans, à commencer parce que j’ai actuellement deux enfants. Cela ne veut pas dire que ma vie est meilleure ou pire, mais différente. Voir les exemples de Nadal et Federer m’a motivé à continuer et je me sens chanceux de jouer avec en même temps qu’eux. Je pense que pour chacun, coïncider dans le temps avec les deux autres a été la clé pour continuer à obtenir des titres. Il sera très compliqué qu’un jour nous égalions nos records. “

La Next Gen capable de se battre pour les grands titres: “Je pense qu’ils ont déjà des choses pour briser cette sécheresse et enfin ajouter leur premier Grand Chelem. Medvedev a déjà disputé la finale de l’US Open et était sur le point de gagner. Les jeunes vont gagner un jour. Cela arrivera à coup sûr. Je pense que il leur manque très peu de choses pour devenir de grands champions. Je ne pense pas qu’ils soient à des kilomètres de la réalisation. Ce qui se passe, c’est que gagner un “Grand Chelem” n’est pas facile. Ici, une mauvaise journée peut vous renvoyer chez vous en quelques minutes”.

La fumée existant dans la phase précédente: “Pour être honnête, j’étais un peu inquiet mardi et mercredi quand j’ai vu le grand nombre d’abandons et d’étourdissements des joueurs et des videurs de ballon. Au cours des trois derniers jours, la chose s’est améliorée et il semble qu’avec le passage des heures, la situation soit autre chose satisfaisant. Le tournoi aura des problèmes si vous devez annuler des matches la première semaine malgré les trois stades couverts que vous avez. L’organisation du tournoi nous a donné la tranquillité d’esprit et nous, les joueurs, devons juste attendre. “

Le niveau proposé lors de l’ATP CUP. “Je n’avais jamais joué les deux premières semaines de l’année avec une telle intensité et contre des joueurs de renom. Gagner avec la Serbie, je m’en souviendrai comme l’un des moments de ma carrière. Cela m’a enlevé beaucoup d’énergie et ces derniers jours, je me suis concentré davantage sur l’aspect physique que tactique. Je pense que le fait de jouer de grands matchs d’affilée m’a aidé à trouver un rythme de compétition pour cet Open d’Australie. C’est la raison pour laquelle j’ai été absent d’Adélaïde, tournoi où a priori il avait prévu de jouer. “

