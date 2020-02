Novak Djokovic confirme sa participation au Monte Carlo Masters 1000

La joueuse de tennis serbe Novak Djokovic Il participera à la prochaine édition des 1000 Masters de Monte-Carlo, un tournoi qui se déroulera du 13 au 20 avril et servira de préparation à Roland Garros. Rappelons qu’il s’agit du Masters 1000 dont la participation n’est pas obligatoire et où l’on voit comment les meilleurs joueurs de tennis décident de se reposer au lieu de jouer le tournoi. Ainsi, Novak Djokovic rejoint Rafael Nadal, Kei Nishikori, Daniil Medvedev et Fabio Fognini, qui ont déjà confirmé leur participation à l’événement.

