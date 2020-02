Novak Djokovic confirme son intention de participer aux Jeux olympiques, déclarant: “Je vais l’approcher comme n’importe quel autre tournoi”

Novak DJokovic a confirmé son intention d’aller aux Jeux olympiques cette année, déclarant: “Il est temps de gagner une autre médaille”.

Djokovic a terminé troisième du simple olympique masculin à Pékin en 2008, mais a généralement accordé une large place à la compétition en raison des problèmes d’horaire qu’elle présente.

Cependant, comme ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal, la perspective que ce soit peut-être sa dernière chance de jouer dans la compétition semble avoir motivé Djokovic à s’inscrire à Tokyo.

“J’ai eu l’honneur de remporter la médaille de bronze pour la Serbie à Pékin en 2008, et je pense que le moment est venu d’en gagner un autre”, a déclaré Djokovic à la presse serbe.

“Je ferai de mon mieux pour me préparer et être à mon plus haut niveau pour les Jeux Olympiques et les tournois du Grand Chelem.”

«J’aborderai les Jeux Olympiques comme n’importe quel autre tournoi parce que je vois que c’est la meilleure façon d’être en mesure de se battre pour l’une des médailles.

“D’un autre côté, j’ai hâte de découvrir ce qu’aucun autre tournoi ne peut apporter – l’atmosphère olympique dans le village.”

