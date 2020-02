Novak Djokovic connaissait la retraite de Sharapova et l’applaudit!

“Je viens d’entendre parler Maria Sharapova‘est la nouvelle de la retraite et j’aimerais applaudir de façon générale tout ce qu’elle a fait au cours de sa carrière. C’est vraiment inspirant de voir sa mentalité de championne. Je suis désolée de voir sa carrière se terminer par une blessure, mais sa carrière a été fantastique et Maria doit en être fière! ” Novak Djokovic, après avoir appris la nouvelle de la retraite de son collègue et ami.

Djokovic a impliqué la foule des championnats de tennis hors taxes de Dubaï pour applaudir Maria Sharapova.