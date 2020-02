Novak Djokovic contre Dominic Thiem: les temps forts

Djokovic est toujours le champion de l’Open d’Australie. Le Serbe a remporté son 8e titre de l’Open d’Australie, le 17e Chelem et le 78e titre de sa carrière incroyable, et il est maintenant à seulement deux Majeurs de Rafael Nadal et à trois Majeurs du record de Roger Federer.

Djokovic a battu Dominic Thiem en cinq sets, avec le score final 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 après 4 heures de jeu. Le défi était difficile et fatigant pour les deux joueurs de tennis, qui devaient souvent disputer de nombreux rallyes difficile physiquement et mentalement, Nole étant en grande difficulté entre le deuxième et le troisième set, mais qui a pu récupérer et remporter le défi au cinquième set.