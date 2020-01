Dans le 50e épisode de leur rivalité historique, le numéro 2 mondial Novak Djokovic va prendre l’homme une place derrière lui dans le classement, Roger Federer, pour une place en finale de l’Open d’Australie. Entre eux, le duo a remporté 13 des 16 derniers titres à Melbourne Park, le Serbe en comptant sept et le Suisse six. Nous ici à Last Word on Tennis analyserons ce match et proposerons nos prédictions, avec Jim Smith, Nurein Ahmed, Damian Kust, Harsh Bhoot et Yesh Ginsburg donnant leur choix pour cette demi-finale. Qui avancera?

Australian Open Demifinal Prediction

Novak Djokovic contre Roger Federer

Jim: Djokovic n’a peut-être pas encore atteint les sommets à Melbourne, mais il n’a pas eu à le faire, remportant les demi-finales au prix d’un seul set perdu. Federer, qui a fait face à la voie la plus facile sur le papier, a pris un bon départ, mais sa forme a diminué depuis et il a été pris deux fois par John Millman et Tennys Sandgren. Il semblait ressentir les effets de cela physiquement contre Sandgren, ce qui serait préoccupant dans le meilleur des cas. Contre Djokovic, qui n’a jamais perdu de demi-finale à l’Open d’Australie et battu Federer lors de leur dernière rencontre ici, c’est sûrement fatal.

Prédiction: Djokovic en 3

Nurein: Les chances sont certainement contre Federer ici. Djokovic a un record phénoménal à l’Open d’Australie, où il n’a jamais perdu de demi-finale ou de finale. À en juger par les difficultés que le Suisse a dû traverser au cours des trois derniers tours, il court probablement à vide, bien qu’il ait 48 heures pour essayer de récupérer. Néanmoins, attendez-vous à ce que le Serbe marche indemne jusqu’à la finale de dimanche.

Prédiction: Djokovic en 4

Damian: Lorsque cette paire se rencontre, la frappe de balle est parmi les meilleures de tous les matchs du jeu, mais la nouvelle surface plus lente et les balles plus douces donnent certainement à Djokovic l’avantage. De plus, alors que le Serbe est sous une forme sublime, on ne peut pas en dire autant de Federer. Un gros point d’interrogation ici est la forme physique de Federer et s’il ressent une douleur à l’aine jeudi. Pour battre Djokovic, le Suisse doit être prêt à se battre pour chaque balle et je ne suis pas sûr qu’il le sera. Federer donnera sans aucun doute une fois de plus tout, mais attendez-vous à ce qu’il soit à la hauteur de l’excellence de base de la Serbie.

Prédiction: Djokovic en 4

Harsh Bhoot: La santé de Federer est une préoccupation majeure avant les demi-finales et s’il n’est pas en pleine forme, cela pourrait devenir horrible. Djokovic a eu quelques problèmes avec ses lentilles de contact au cours des huit derniers, mais cela mis à part, c’était une masterclass Djokovic. Le Serbe sert bien et il ne semble pas y avoir de faille dans son armure pour le moment. Federer devra jouer des lumières pour avoir une chance, mais cela semble peu probable contre le meilleur retourneur et contre-perforateur du monde. Attendez-vous à ce que le Serbe soit enfermé et produise une autre performance sublime.

Prédiction: Djokovic en 3

Yesh: C’est mal de choisir ça, mais c’est le seul vrai choix. Si le dos de Federer est en bonne santé, alors peut-être que nous en tirerons un autre match classique. Mais il n’y a aucune raison de penser que ce sera après sa performance laborieuse contre Sandgren. Sur la base de tout ce que nous avons vu la nuit dernière, le seul vrai choix ici est une victoire facile de Djokovic sur un Federer entravé.

Prédiction: Djokovic en 3

