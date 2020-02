Novak Djokovic de Serbie réagit après avoir remporté son match de demi-finale contre Gael Monfils de France lors du Dubai Duty Free Tennis Championship dans l’émirat du Golfe de Dubaï le 28 février 2020. (Photo de KARIM SAHIB / .) (Photo de KARIM SAHIB / . via .)

La finale du championnat des championnats de tennis hors taxes ATP Dubai sera disputée par les deux premières têtes de série du tournoi. Le numéro un mondial Novak Djokovic cherche à remporter son cinquième titre sur ces parties, tandis que le Grec Stefanos Tsitsipas vise à mettre la dernière défaite de l’an dernier à Roger Federer derrière lui et à aller encore mieux cette année.

Qui repartira avec la prestigieuse couronne de Dubaï samedi?

Prévision finale ATP Dubaï

Novak Djokovic contre Stefanos Tsitsipas

Tête à tête: Djokovic 2-2 Tsitsipas

La plupart des histoires d’avant-tournoi étaient centrées sur une possible collision entre Novak Djokovic et Roger Federer en finale cette semaine. Mais après l’absence du maître suisse pour une opération au genou, Djokovic s’est frayé un chemin à travers le nul en jouant au tennis sublime lors de ses trois premiers tours.

Cependant, il a survécu à une peur toute-puissante en demi-finale alors qu’il venait d’un set down pour battre Gael Monfils pour la 17e fois pour prolonger sa séquence de victoires à 17-0 pour la saison. Le Français en forme avait la victoire en vue lorsqu’il menait 6-3 dans le bris d’égalité au deuxième set, mais le N ° 1 mondial a prouvé une fois de plus pourquoi il est en effet l’ultime Iron Man du tennis.

Djokovic disputera désormais une sixième finale à Dubaï après avoir remporté l’épreuve quatre fois par le passé. Et sur son chemin, Stefanos Tsitsipas, le jeune Grec effervescent qui a atteint une deuxième finale consécutive lors du tournoi. Tsitsipas a perdu la finale de l’année dernière contre Federer après une demi-finale éprouvante contre Monfils, et combien ironique que c’est le Français qui se trouvait être l’adversaire de Djokovic cette fois et qui a mené le N ° 1 mondial au bord de la défaite.

Tsitsipas a été lent sur les blocs pour commencer l’année, passant 3-4 entre l’ATP Cup et Rotterdam. Mais il est de retour sur la bonne voie après une défense du titre réussie à Marseille le week-end dernier, et il a maintenant remporté ses huit derniers matches au total après avoir ajouté quatre victoires cette semaine. Peut-il infliger une première défaite de 2020 à Djokovic samedi?

Les deux joueurs sont en pleine forme, ce qui rend cette finale encore plus convaincante. Djokovic est un grand favori, mais Tsitsipas a été une épine dans son jeu dans leur rivalité, battant le Serbe sur les courts en dur de Toronto et de Shanghai. Le joueur de 23 ans devra frapper à travers la défense suprême de Djokovic – ce qui est plus facile à dire qu’à faire – s’il veut blesser le Serbe. Bien que je soupçonne, il peut réussir à des périodes fluctuantes dans le match, il sera de plus en plus difficile de maintenir cette intensité sur trois sets.

Prédiction: Djokovic en 3

