Novak Djokovic crée l’histoire à l’Open d’Australie 2020

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic a retrouvé le titre de l’Open d’Australie 2020 pour une 8e fois record après avoir battu Dominic Thiem dans un setter passionnant de cinq 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 dans le finales. Avec cette victoire, il devient le premier homme à l’ère ouverte à remporter un Grand Chelem en trois décennies différentes.

Au total, ce fut un match époustouflant de Djokovic, qui a frappé 46 vainqueurs en 57 fautes directes et converti un impressionnant cinq des douze occasions. Thiem a frappé neuf autres vainqueurs mais a terminé le match avec 57 fautes directes – 16 dans le set final – car la précision implacable du Serbe s’est avérée trop forte.

Novak Djokovic a commencé fort en remportant le premier set

Djokovic a couru à une avance de 3-0 après 13 minutes, devançant avec une pause. Thiem est monté à bord alors qu’il maintenait son service à 3-1 avec le Serbe ne gardant rien de facile pour l’Autrichien.

Le joueur de 26 ans retrouve rapidement sa gamme en cassant Djokovic après un énorme coup droit et une erreur de revers de Djokovic. Il a retourné l’ensemble avec quelques grosses touches pour égaliser à 4-4.

Djokovic a ensuite changé de vitesse tandis que Thiem servait à rester dans le set alors qu’il gagnait un point de set. Thiem a nié le point de consigne, allant chercher un coup sûr du coup droit de son adversaire. Cependant, il a jeté le set après avoir commis une double faute sur le deuxième point de set. Djokovic a clôturé le premier set 6-4 en 52 minutes.

Tous les 5 matchs de service de Thiem ont été terminés à égalité. L’Autrichien n ° 1 n’a pu remporter que 23% de ses deuxièmes points de service dans le premier set.

Dominic Thiem a fait son retour dans le deuxième set

Thiem a gardé la tête haute dans le deuxième set alors qu’il sécurisait son jeu de service avant de briser Djokovic pour la deuxième fois du match, préfigurant l’élan de l’élan.

Cependant, Djokovic est revenu dans le set après avoir cassé Thiem à 4-4 et la foule l’a rejoint. Il y a eu des chants «Nole-Nole-Nole» dans la Rod Laver Arena alors que la n ° 2 mondiale rétablissait la parité.

Dans le neuvième match du set, Djokovic a reçu un avertissement de violation de temps et il a perdu sa concentration pour offrir deux chances de pause à Dominic. Il a reçu une autre violation de temps sur le point de rupture et a perdu le premier service. Au deuxième service, Djokovic a commis une erreur non coupable de coup droit alors que Thiem a décroché la pause. Il a ensuite servi le deuxième set 6-4 en 50 minutes.

Thiem s’est cassé deux fois pour remporter le troisième set

La tête de série n ° 5 s’est emparée de la tête 4-0 dans le troisième set, cassant Djokovic deux fois en trouvant ses services et ses tirs bien, tandis que Djokovic a baissé son niveau. Accroché à un fil, la tête de série n ° 2 a réussi à tenir son jeu de deux services.

Dominic Thiem n’a pas réussi à capitaliser sur 3 points de set avant de sauver un point de rupture et a clôturé le troisième set 6-2 à la quatrième chance.

Djokovic a égalisé le match dans le quatrième set

Les matchs se sont déroulés avec le service jusqu’à 3-3, Djokovic ne regardant pas ses 100% et improvisant en remontant quand il le pouvait. Cependant, dos au mur, Djokovic a brisé un Thiem nerveux au huitième match pour obtenir une avance de 5-3. Le Serbe a servi le set à 6-3 avec une prise de service à aimer.

Djokovic n’a rien donné dans le quatrième set car il n’a commis que 5 fautes directes et détruit 13 vainqueurs.

Novak Djokovic remporte l’Open d’Australie 2020 avec la cinquième victoire de set

Le vétéran Djokovic a gardé ses nerfs dans le set décisif à haute pression alors qu’il cassait Thiem lors du troisième match. Novak a également sauvé deux points de rupture dans un match de service en désordre avant de le maintenir à 3-1. Thiem a également sauvé un point de rupture pour refuser une double pause à Djokovic et s’est accroché là-bas à 3-4. Le joueur de 32 ans a servi le match après 4 heures de tennis exténuant, remportant le set décisif 6-3.

Avec cette victoire, Djokovic rétrécit son bilan en Grand Chelem contre Rafael Nadal (19) et Roger Federer (20).