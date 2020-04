Novak Djokovic de Melbourne au mariage

Novak Djokovic du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du Serbe, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. L’année 2012 a commencé avec la victoire de l’Open d’Australie contre Rafael Nadal, le troisième titre à Melbourne et le cinquième Chelem de sa carrière. Au cours de l’année des Jeux olympiques de Londres, Nole a remporté six titres, dont les finales ATP et trois Masters 1000 ATP: Miami, Toronto et Shanghai.

Ses saisons sur terre battue et herbe n’ont pas été très satisfaisantes: il a perdu la finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, la demi-finale de Wimbledon contre Roger Federer, et le barrage pour la médaille de bronze olympique contre Juan Martin del Potro (à Wimbledon).

Ses déclarations étaient mitigées à propos de 2012. Dans une interview, il a déclaré: “2012 était presque comme 2011, ce qui était incroyable. La saison a été très compétitive avec quatre vainqueurs de Chelem différents. Ce fut une année très difficile pour les Jeux Olympiques, dont je me souviens comme une expérience fantastique ».

Dans une autre interview, en 2015, il a déclaré: “En 2011, ma meilleure saison, où je suis devenu numéro un mondial, j’étais très heureux d’avoir tant gagné. L’année suivante, il était difficile de relever tous ces défis et de défendre des points .

Je me suis laissé emporter par les distractions sur le terrain. Mais cela m’a permis de devenir mentalement plus fort en tant que joueur de tennis et en tant que personne. “2013 a commencé avec la quatrième victoire de l’Open d’Australie contre Andy Murray, son sixième titre du Chelem.

Au cours de cette saison, il a remporté sept titres, dont les finales ATP, Monte-Carlo, Shanghai et Paris-Bercy Masters 1000. Pourtant, il a également été battu par Rafael Nadal d’abord en demi-finale épique à l’Open de France, puis en finale de l’US Open.

2014 a été une année qui a commencé par des défaites très douloureuses – comme le quart de finale de l’Open d’Australie perdu contre Stan Wawrinka, et la finale de Roland Garros perdu contre Nadal – et avec la victoire du Sunshine Double et de l’Open d’Italie.

À partir de juillet, les choses ont changé. À Wimbledon, il a battu Roger Federer dans une finale épique, battant son rival suisse en cinq sets acharnés, remportant son 2e titre All England Club et son septième Slam. Quelques jours plus tard, Nole a épousé Jelena Ristic.

Lors du mariage, Jelena était déjà enceinte de leur premier enfant, son fils Stefan, qui est né quelques mois plus tard. «La voir pour la première fois dans sa robe de mariée, sourire et marcher vers moi… elle ressemblait à un ange.

J’étais concentré sur elle, sur son sourire et sur notre bébé. Ce fut un moment parfait. J’ai épousé la femme que j’aime et il n’y a pas de meilleur sentiment. J’ai gagné Wimbledon et maintenant je me prépare à devenir père: je ne pouvais pas demander plus! “En 2014, Djokovic a remporté sept titres, remportant les finales de l’ATP à Londres pour la troisième année consécutive.

Mais sa véritable domination n’était pas encore commencée.