Novak Djokovic défiera Roger Federer à Dubaï

N ° mondial Novak Djokovic, 2 et 16 fois champion de la Major, fera son retour à l’événement ATP 500 à Dubaï le mois prochain, pour la première fois depuis 2016. Novak rejoint un solide groupe d’étoiles ATP, dirigé par Roger Federer, Stefanos Tsitsipas , Roberto Bautista Agut, Gael Monfils, Karen Khachanov, Andrey Rublev et d’autres, à la recherche du cinquième titre dans le désert et du premier depuis 2013.

Novak a fait ses débuts à Dubaï en 2007, perdant contre Roger Federer dans les quarts et contre Andy Roddick en demi-finale un an plus tard avant de poursuivre jusqu’en 2009. Le Serbe a été le joueur à battre à Dubaï jusqu’en 2013, remportant quatre couronnes en cinq ans avant de subir des pertes pour Roger Federer en 2014 et 2015.

Novak et Roger devraient être les joueurs à battre à nouveau, devant Stefanos Tsitsipas qui a perdu en finale contre le Suisse en 2019, espérant faire un pas de plus et réclamer le titre le mois prochain. “Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Novak Djokovic aux championnats de tennis de Dubaï hors taxes”, a déclaré Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubaï hors taxes.

“Il est l’un des plus grands champions que le jeu ait jamais vus, avec 16 titres du Grand Chelem à ce jour et plus à venir dans le futur. Nous sommes ravis de l’accueillir non seulement, mais aussi l’un des meilleurs athlètes de tous les sports. au cours de la dernière décennie et plus, Roger Federer, ainsi que l’une des futures stars les plus brillantes du circuit ATP, Stefanos Tsitsipas.

Ils commenceront en tant que favoris pour le titre, mais l’expérience au fil des ans nous a montré que personne ne peut être assuré du succès ici dans un domaine aussi compétitif. Il sera fascinant de voir qui sortira vainqueur. “

“La scène est de nouveau prête pour deux magnifiques semaines de tennis de classe mondiale, avec l’un des terrains les plus solides pour hommes et femmes jamais réunis à Dubaï”, a déclaré le directeur du tournoi, Salah Tahlak. “Avec autant de meilleurs joueurs confirmés, les fans auront le choix des matchs de classe mondiale à regarder sur Center Court.”