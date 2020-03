Novak Djokovic, des bombes au court de tennis

Novak Djokovic du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du Serbe, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Nole est né à Belgrade, le 22 mai 1987, sous le signe du zodiaque des Gémeaux. Le père Srdan et la mère Dijana ont eu deux autres enfants, également joueurs de tennis. La passion de Djokovic pour le tennis a grandi sous les bombes de l’OTAN pendant la guerre civile yougoslave.

Little Nole a commencé à se passionner pour le tennis à l’âge de six ans: il a vu la construction de courts de tennis devant la pizzeria de ses parents, à Kopaonik. Jelena Gencic, ancien joueur de tennis professionnel, est devenu l’entraîneur de ces nouveaux courts de tennis.

Novak a été repéré par Gencic devant le court pour voir d’autres enfants jouer au tennis, et elle lui demande s’il veut jouer – Novak a accepté. La femme s’est immédiatement retournée contre le talent inné du garçon, l’a formé au tennis et lui a également fourni une éducation vraie.

A Belgrade, pendant ce temps, les bombardements de l’OTAN se sont poursuivis, même plusieurs fois au cours d’une journée, ont conduit Djokovic et ses jeunes compagnons à s’entraîner et à jouer au club de tennis du Partizan, considéré par tous comme une véritable voie d’évasion: “De 1991-1992 à 2000 nous avons eu l’embargo, la guerre pour le pain et le lait et pour les choses primaires.

Puis en 1999, les bombes ont duré deux mois et demi chaque nuit. Chaque soir, nous nous réveillons parce que nous avons senti l’alarme, le bruit des avions et c’était dévastateur, effrayant. La pire chose que nous ayons jamais vue. Beaucoup de personnes innocentes ont perdu la vie, heureusement, je n’ai perdu aucun de mes proches contrairement à d’autres personnes que je connais.

C’est quelque chose qui reste à jamais dans votre esprit. C’est quelque chose d’inoubliable et d’impardonnable, mais nous ne pouvons pas condamner un peuple, une nation entière pour ces épisodes. Mais vu le côté positif, cela a donné tellement de valeur à ma vie.

J’apprécie davantage et grâce à cette expérience, je suis devenu la personne et le joueur que je suis maintenant, avec plus de faim et plus de désir de travailler “, a déclaré Djokovic plusieurs années plus tard dans une interview. La carrière junior du Serbe était excellente, mais le saut vers le professionnalisme est venu en 2003, année où Roger Federer a remporté son premier chelem, à Wimbledon.

Novak a joué son premier match ITF à Munich, et il a rapidement remporté sa première victoire dans un tournoi Futures, en Serbie en juin 2003. En juillet, Djokovic s’est qualifié pour le premier tirage d’un événement ATP pour la première fois dans le tableau principal d’un événement ATP, à Umag, perdant cependant dans le match du premier tour contre Filippo Volandri.

Ce n’est qu’en septembre qu’il remporte sa première victoire dans le tableau principal d’un tournoi ATP, à Bucarest, où il bat Arnaud Clément 2-6, 6-4, 6-4. Il termine la saison au 184e du classement ATP. En 2005, il a réussi à se qualifier et à jouer pour la première fois dans les tirages principaux des quatre tournois de Slam.

Ses améliorations étaient incroyables, mais personne ne pouvait penser à sa future carrière, malgré son grand talent. L’année suivante, il remporte les premiers titres de sa carrière extraordinaire: le début d’une longue histoire.