Novak Djokovic devance Kevin Anderson alors que la Serbie domine l’Afrique du Sud

Dans le premier match de la journée, Dusan Lajovic a vaincu Lloyd Harris 3-6, 7-6, 6-3 en deux heures et 15 minutes après un grand combat. Le jeune sud-africain a tiré 15 as mais son deuxième service l’a laissé tomber, ne remportant que 13 points sur 33 et subissant deux pauses sur les huit opportunités offertes à Dusan.

Le Serbe s’est cassé trois fois mais a quand même fait assez pour franchir la ligne d’arrivée en premier, malgré le fait qu’il ne pouvait pas voler le service de son rival dans les deux premiers sets. Lloyd avait le dessus dans le premier set, dominant avec service et coup droit pour naviguer à travers ses matchs de service et offrant des pauses dans les matchs un et neuf pour un avantage de 6-3.

Le jeune a repoussé quatre occasions de pause plus tôt dans le deuxième set et c’est Lajovic qui a produit une prise puissante après l’autre, atteignant le bris d’égalité et prenant 7-4 pour forcer un décideur. Là, ils ont échangé des pauses dans les matchs quatre et cinq pour rester au coude à coude avant que Dusan ne remporte 12 des 14 derniers points, obtenant une pause dans le huitième match et scellant l’accord lors du prochain match pour pousser la Serbie en tête.

Dans la bataille des meilleurs joueurs, le numéro un mondial. 2 Novak Djokovic a dominé Kevin Anderson 7-6, 7-6 après l’une des batailles les plus intenses du tournoi jusqu’à présent. C’était leur 11e rencontre et la neuvième victoire de Novak qui a dû creuser profondément pour l’emporter en deux sets et assurer la victoire globale des Serbes.

C’était une rencontre serrée dès le début, avec une pause de chaque côté dans le premier set et beaucoup de moments intenses et de points cruciaux qui ont finalement été accordés à Djokovic. N ° mondial 2 a pris un départ convaincant, prenant une avance de 4-1 avant que Kevin ne retire la pause dans le septième match, repoussant les chances de pause quelques minutes plus tard pour égaliser le score à 4-4 et enregistrer un point de consigne à 5-6 pour atteindre un tie-break.

Là, Novak a saisi trois mini-pauses pour prendre 7-5 avec un as après 75 minutes épuisantes! Anderson avait une chance colossale de prendre le set numéro deux, perdant trois chances de pause à 4-3 et un point de set à 6-5 dans le tie-break lorsque son coup droit a attrapé le filet.

Novak a également remporté le point suivant avec un coup droit, scellant l’affaire avec un vainqueur de la volée au 14e point pour sortir au sommet et ouvrir la saison avec une victoire.