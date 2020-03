Novak Djokovic devance Roger Federer pour défendre le titre

Un an après avoir combattu pour le titre à Indian Wells, Novak Djokovic et Roger Federer étaient à nouveau en finale en 2015, le Serbe marquant une victoire 6-3, 6-7, 6-2 pour défendre la couronne et devenir le deuxième joueur après le Suisse avec quatre titres dans le désert.

C’était le 18e triomphe de Novak sur Roger, vengeant la récente défaite finale à Dubaï et ajoutant le deuxième titre à son nom cette saison après avoir conquis l’Open d’Australie. Le Serbe avait plus de vainqueurs de service que le Suisse et avait un net avantage dans les rallyes de milieu de gamme avec cinq à huit coups, contrôlant bien ses coups et frappant un nombre similaire de vainqueurs et des erreurs non forcées.

D’un autre côté, Roger avait un petit avantage dans les rallyes les plus prolongés, mais cela ne suffisait pas à le garder en sécurité dans les sets qu’il avait perdus, pulvérisant environ 40 erreurs non forcées et perdant du terrain dans le décideur pour remettre le trophée à Djokovic.

Il y avait 23 chances de pause à gagner et c’est Novak qui les a traitées plus efficacement, repoussant huit points de rupture sur dix et offrant cinq matchs de retour réussis pour franchir la ligne d’arrivée en premier et ajouter la quatrième couronne d’Indian Wells à sa collection.

Djokovic s’est tenu amoureux au premier match pour le meilleur départ possible, suivi de Federer qui a égalisé le score à 1-1 avant de faire face à une chance de pause au quatrième match, le repoussant et ramenant le match à la maison avec un as pour un 2- 2.

Ce qu’il a manqué à cette occasion, Novak a corrigé deux matchs plus tard quand il a cassé le service de Roger pour se déplacer 4-2 devant, renvoyant un vainqueur de service pour cimenter la pause et ouvrir un avantage 5-2 et sceller le set avec un autre service en plein essor à 5 -3.

Djokovic a repoussé une chance de pause dans le deuxième match du deuxième set avec un vainqueur de service, se plaçant devant lors du match suivant après une erreur de coup droit du Suisse pour faire un grand pas vers la ligne d’arrivée. Jouant contre deux points de rupture lors du match suivant, Novak est resté concentré et a saisi quatre points consécutifs pour confirmer la pause et ouvrir un avantage de 6-3, 3-1, ne laissant à Federer aucune marge d’erreur.

Un as a propulsé Novak 4-2, gaspillant une chance de pause dans le prochain match qui aurait pu le rapprocher du titre. Roger l’a sauvé pour rester dans un déficit de pause, rebondissant entièrement avec une pause dans le huitième match qui a égalisé le score à 4-4 pour lui.

Les deux joueurs ont bien servi au cours des quatre derniers matchs pour établir un bris d’égalité où Novak a progressé de 5-3 lorsque Roger a réussi un smash. Le Serbe a frappé une double faute à 5-4 pour perdre l’avantage, en décrochant une autre au point suivant et en permettant à Federer de compléter le breaker sur son service et d’envoyer le choc dans un décideur.

Sa joie n’a pas duré longtemps, cependant, souffrant d’une pause dans le deuxième match du set final avant de le retirer lors du prochain match quand il a saisi la cinquième chance de rester en contact. Le Suisse a ouvert une avance de 40-15 dans le sixième match avant que le Serbe ne réclame quatre points de suite pour obtenir une pause suite à une double faute coûteuse de son rival, se tenant à 15 avec un as pour forger un avantage de 5-2 et presque assurer la victoire .

Federer a pulvérisé une erreur de coup droit lors du huitième match pour perdre à nouveau le service, propulsant Djokovic au-dessus et restant les mains vides contre le Serbe pour la deuxième année consécutive dans le désert.