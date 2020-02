Novak Djokovic devance Roger Federer pour le triplé de Dubaï

Le 26 février 2011, les têtes de série Novak Djokovic et Roger Federer se sont rencontrés en finale de Dubaï, le Serbe marquant un triomphe 6-3, 6-3 en une heure et 12 minutes pour la huitième victoire sur le Suisse en 21 rencontres. . Novak était le double champion en titre et il est devenu le deuxième joueur avec trois titres consécutifs à Dubaï après Roger, passant de deux à deux dans ce qui allait devenir l’une des plus grandes saisons de l’ère Open après avoir déjà conquis le Open d’Australie.

Federer avait montré le plus de choses avant la finale, perdant son service deux fois en quatre matches pour se qualifier pour la sixième finale de Dubaï, visitant l’un de ses événements préférés pour la première fois depuis cette défaite au premier tour face à Andy Murray en 2008.

Novak a perdu un set contre Feliciano Lopez et Tomas Berdych, en faisant assez pour franchir tous ces obstacles et mettre le choc final prévu contre Roger, renversant le Suisse pour la deuxième fois cette année après la demi-finale de l’Open d’Australie.

Lors de la rencontre la plus critique du tournoi, Novak a laissé Roger loin derrière, perdant 13 points derrière le tir initial et perdant le service une fois sur seulement deux opportunités offertes à Federer. Le Suisse était loin de ces chiffres, donnant près de la moitié des points au service et devant jouer contre dix chances de pause, subissant quatre pauses pour finir du côté des perdants.

Federer a eu plus de vainqueurs mais aussi près de 30 fautes directes, incapable de briser la défense de Novak et avec trop d’erreurs forcées car Djokovic l’a parfaitement réparti sur le court. Le Serbe avait l’avantage dans les points les plus courts, apprivoisant le tir initial et le coup de fond de Roger tout en dominant dans le milieu de gamme et les rallyes plus longs pour devenir un champion mérité.

Federer a tenu à 15 ans avec un vainqueur en coup droit dans le match d’ouverture, mais Novak était prêt pour chaque défi, décrochant un as dans le deuxième match pour égaliser le score et obtenir son nom sur le tableau de bord avant de briser Roger dans le troisième match après un revers lâche du Suisse .

Un service en plein essor a envoyé Djokovic 3-1 et un échange de coup droit au coup droit qu’il a saisi dans le cinquième match lui a donné une autre chance de pause, le gaspillant après une rare erreur de coup droit avant que Federer ne sauve le deuxième point de rupture avec un vainqueur de coup droit pour rester à moins d’un briser le déficit.

Trois vainqueurs de service ont poussé Djokovic 4-2 devant, réalisant une autre excellente prise dans le huitième match et complétant un set parfait avec une pause de 6-3 après 34 minutes. Le Serbe a débuté le deuxième set avec une prise à 15 avant de finalement rencontrer des problèmes dans le troisième match lorsque son revers a trouvé le filet, sauvant la première chance de pause mais tombant sur le deuxième après une erreur de revers non forcée qui a envoyé Roger 2-1.

Le Suisse a tenu à 15 ans avec un vainqueur de service pour confirmer l’avantage mais sa bonne manche n’a pas duré longtemps, ratant un smash au sixième match pour ramener Novak à 3-3 et donner un élan au côté du Serbe. Un vainqueur de service a assuré le prochain match pour Djokovic qui s’est rapproché de la ligne d’arrivée lorsque Roger a pulvérisé une erreur de revers dans le huitième match, forgeant une avance de 5-3 et mettant une main sur le trophée.

Novak a conclu le titre avec une prise à 15 au neuvième match, dépassant le sommet lorsque le coup droit de Roger a atterri longtemps pour assurer la troisième couronne consécutive de Dubaï.