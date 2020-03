Novak Djokovic devance Roger Federer pour rester invaincu

Après le titre de Coupe Davis pour la Serbie fin 2010, Novak Djokovic est devenu la figure dominante du tennis masculin, embrassant une course incroyable en 2011 et restant invaincu jusqu’en juin et Roland Garros. Novak a remporté des titres à l’Open d’Australie et à Dubaï, se dirigeant vers Indian Wells en tant que favori clair et améliorant son score à 17-0 cette année-là grâce à une victoire de 6-3, 3-6, 6-2 sur Roger Federer en deux heures et sept minutes.

C’était le neuvième triomphe de Novak sur Roger et le troisième d’affilée cette saison, prenant six points de plus que le Suisse et dominant avec une performance dominante dans le set décisif pour préparer le choc contre Rafael Nadal.

Les deux joueurs ont eu leurs chances au retour, avec 19 chances de coupure au total car ils n’ont pas pu trouver le rythme souhaité derrière le tir initial, pulvérisant près de 70 erreurs non forcées dans ce qui n’était pas l’un de leurs meilleurs matchs jusqu’à ce point .

En fin de compte, c’est Djokovic qui a mieux joué quand cela comptait le plus, repoussant six des neuf chances de rupture et saisissant cinq occasions au retour pour sceller l’accord et avancer en finale. Novak avait le dessus dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups qui lui ont assuré la victoire, Roger restant en contact dans les échanges les plus avancés mais ne faisant pas assez de dégâts avec son tir initial, ce qui lui manquait contre un rival aussi fort.

Le premier grand moment est venu dans le cinquième match lorsque Djokovic a pris une pause suite à une énorme erreur de coup droit de Federer, repoussant deux chances de pause dans le prochain match et le clôturant avec un vainqueur de la volée pour ouvrir un écart de 4-2.

De retour à 5-3, Djokovic a produit une défense fantastique pour assurer une autre pause et conclure le set lorsque le Suisse a pulvérisé une erreur de coup droit. Il n’y a eu aucune erreur du coup droit de Federer dans le troisième match du deuxième set, tirant sur le vainqueur de la ligne pour prendre une pause et forger un avantage 3-1 avec un vainqueur de service.

Tout comme Novak dans le premier set, Roger a obtenu une pause à 5-3 pour terminer le set et prendre de l’élan devant le décideur, désireux de devenir le premier joueur avec une victoire sur Novak en 2011. Au lieu de cela, le Serbe a commencé tout et a effectué une pause dans le premier match du set final après une erreur de revers du Suisse qui a eu l’occasion de le retirer lors du match suivant, pour perdre seulement quatre points consécutifs alors que Djokovic a maintenu avec un coup droit le vainqueur de la ligne à cimenter son avance.

Roger a réussi à revenir du côté positif du tableau de bord avec une pause amoureuse au quatrième match grâce à une double faute de Novak, prenant dix des 11 derniers points avant que Djokovic ne vole son service dans le cinquième match après une double faute de la Un Suisse qui a raté une énorme chance de passer devant.

Avec l’élan de son côté, Novak a tenu à prolonger l’avantage, tirant un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour une autre pause dans le septième match et repoussant une chance de pause dans le prochain match pour ramener la victoire à la maison avec un service non retourné pour le placer dans le match de titre.