Novak Djokovic deviendra partenaire champion surprise du Grand Chelem pour une action en double

Au début, les gens peuvent penser que Novak Djokovic et Marin Cilic ne sont probablement pas amis à cause d’une géopolitique idiote. Mais ils sont de grands amis malgré tout, et il se peut qu’ils deviennent bientôt plus que des amis… sur le court de tennis.

Novak Djokovic est originaire de Serbie, tandis que Marin Cilic est originaire de Croatie. Les deux pays ont l’une des pires relations entre pays voisins, comme vous le verrez jamais. Une histoire sanglante entre les deux a maintenu l’animosité pendant longtemps.

L’amitié de Novak Djokovic et Marin Cilic

Le sport prend un sens très différent lorsque deux pays avec de moins bonnes relations se jouent. La Serbie et la Croatie ont une rivalité intense en ce qui concerne les sports d’équipe comme le basket-ball et le football.

Djokovic et Cilic, cependant, n’ont aucune sorte d’animosité entre eux. La relation entre leurs pays respectifs ne se reflète pas dans le lien entre ces deux pays. Ils s’entraînent souvent les uns avec les autres, ils applaudissent et espèrent le meilleur les uns pour les autres.

En 2013, Marin Cilic a connu une période difficile de sa carrière. Il a été banni pendant neuf mois après avoir échoué à un test de dopage. Il était catégorique sur le fait qu’il ne s’était jamais dopé, mais qu’il avait peut-être ingéré par inadvertance des traces de la substance interdite par le biais du glucose.

En ces temps de turbulences, Djokovic est intervenu et a apporté tout son soutien au Croate. Et comme il s’est avéré plus tard, Cilic était en effet innocent et les autorités ont levé son interdiction. Mais il n’a jamais oublié le soutien de Novak.

«J’ai été très surpris par Novak. Il est intervenu pour moi. Je pense que rarement vous verrez quelqu’un au sommet d’un sport s’exposer comme il l’a fait. Je lui serai très reconnaissant pour le reste de ma vie pour la façon dont il m’a soutenu. Cela m’a rendu plus fort à l’intérieur et je ne suis pas stressé par des moments difficiles ou des jours difficiles. “

Et il s’avère que maintenant, ils vont s’associer et jouer ensemble également. La paire a décidé de donner au monde un duo serbe-croate sur le terrain. Ils joueront en double ensemble aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï.