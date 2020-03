Novak Djokovic dévoile des chaussures spéciales pour les JO de Tokyo

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés. Le CIO, en accord avec le Premier ministre japonais, le gouverneur de Tokyo et le président du comité d’organisation, a décidé de déplacer les Jeux Olympiques. Les Jeux olympiques n’auront pas lieu du 24 juillet au 9 août 2020, mais auront lieu à l’été 2021.

La dénomination sera la même. Ce seront les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 même s’ils seront disputés en 2021. Novak Djokovic s’est rendu sur les réseaux sociaux pour montrer une paire de chaussures aux couleurs des anneaux olympiques portant l’inscription «Tokyo 2020».

“J’ai pris cette photo l’année dernière au Japon”, écrit-il. “Je suis triste que les @olympics soient reportés, mais je suis sûr que c’est la bonne décision pour la santé collective de toutes les personnes impliquées. Attendons avec impatience les Jeux olympiques de Tokyo 2021.”

Le président du CIO, Thomas Bach, a révélé que les Jeux Olympiques pourraient avoir lieu au printemps: “Nous devons voir avec eux quelles sont les options. Après les avoir consultés, nous devons également tenir compte du calendrier sportif autour des Jeux Olympiques et de nombreuses autres questions.

Nous devons parvenir à une solution le plus tôt possible, mais la première priorité doit être la qualité de la décision, pour vraiment pouvoir prendre en compte les contributions de toutes les parties prenantes. L’accord est que nous voulons organiser ces Jeux au plus tard à l’été 2021.

Cela ne se limite pas uniquement aux mois d’été. Toutes les options sont sur la table, y compris l’été 2021. Nous ne pourrions pas gérer un tel report sans le soutien du Japon. Au tout début de cette crise, nous avions clairement mis l’accent sur le développement au Japon, où nous devions toujours évaluer si le Japon serait en mesure d’offrir un environnement sûr pour chaque participant.

Cette orientation s’est ensuite déplacée de plus en plus vers le monde international parce que nous pouvions voir d’une part les progrès accomplis au Japon dans la lutte contre le virus et l’efficacité des mesures prises. Il fallait aussi voir de l’autre côté que le virus se propageait si rapidement qu’il devenait de plus en plus question de savoir si le monde pouvait voyager au Japon et si le Japon pouvait se permettre, dans l’esprit de contenir le virus, d’inviter vraiment le monde “.