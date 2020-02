Novak Djokovic dévoile ses projets de retraite

Novak Djokovic joue cette semaine à Dubaï, où il est le grand favori de la victoire après le retrait de Roger Federer. Le numéro 1 mondial disputera également le tournoi de double avec Marin Cilic. Lors de la Coupe ATP 2020, Djokovic a aidé la Serbie à remporter son premier titre en marquant six victoires, dont des victoires contre Medvedev en demi-finale et Nadal en finale.

À l’Open d’Australie 2020, il a vaincu son rival de longue date Roger Federer en deux sets en route vers la finale où il a battu le triple finaliste du Grand Chelem Dominic Thiem en cinq sets. Il s’agit de la 8e victoire de Djokovic à l’Open d’Australie, ce qui en fait le premier joueur masculin de l’ère Open à remporter des titres du Grand Chelem en trois décennies différentes.

Lors d’une récente interview, le champion du Grand Chelem à 17 reprises a révélé ses projets après la retraite: «Le tennis fera toujours partie intégrante de ma vie. Même quand j’arrête de jouer au tennis professionnel, je vais toujours être impliqué dans le tennis.

Nous avons un club de tennis et il y aura bientôt une académie de tennis. Je suis beaucoup attiré par le monde du bien-être, du bien-être et de la nutrition. Je serai donc impliqué dans différentes choses, dans la philanthropie aussi avec ma femme.

Nous sommes très passionnés par le développement de la petite enfance, nous y consacrons donc beaucoup d’efforts et de temps. Et, bien sûr, je veux essayer d’être le meilleur père possible. Nous ne pouvons pas oublier cela. C’est la première chose, puis c’est le tennis et tout le reste ».