Novak Djokovic dévoile ses rituels avant le match

Selon le journal espagnol Marca, Novak Djokovic passe la quarantaine à Marbella avec sa famille, après avoir rompu avec son équipe en Allemagne immédiatement après l’atterrissage du vol d’Amérique la semaine dernière et après avoir su que le tournoi de Miami n’allait pas prendre endroit.

Le 17 fois champion du Grand Chelem dominait littéralement le circuit ATP en début de saison. Le champion de Serbie a réussi à remporter les dix-huit matches de simple en 2020 et à lever ainsi les trophées de la Coupe ATP, de l’Open d’Australie et du tournoi ATP 500 à Dubaï.

Djokovic a remporté 17 titres du Grand Chelem en simple, le troisième record de l’histoire pour un joueur masculin, cinq titres de finales ATP, 34 titres ATP Tour Masters 1000, 14 titres ATP Tour 500, et a occupé la première place du classement ATP. depuis plus de 280 semaines.

Dans les tournois majeurs, il a remporté un record de huit titres de l’Open d’Australie, cinq titres de Wimbledon, trois titres de l’US Open et un titre de l’Open de France. En remportant l’Open de France 2016, il est devenu le huitième joueur de l’histoire à remporter le Grand Chelem carrière et le troisième homme à détenir les quatre titres majeurs à la fois, le premier depuis Rod Laver en 1969 et le premier à le faire sur trois différents surfaces.

Il est le seul joueur masculin à avoir remporté les neuf tournois Masters 1000. Dans une récente interview, Nole a révélé ses rituels avant le match: «J’ai certaines routines avant le match. J’aime passer du temps seul, j’aime méditer, j’aime avoir des techniques de respiration consciente qui me mettent dans la zone, analysent mes adversaires et mon propre jeu “- a déclaré le numéro 1 mondial.