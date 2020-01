Novak Djokovic dévoile son terrain préféré et le moment le plus marquant de sa carrière

N ° mondial Novak Djokovic a peut-être dû quitter le trône de l’ATP à la fin de la saison, mais il a hâte d’y retourner dès que possible. Le champion de 16 fois majeur est prêt à embrasser un swing australien occupé, menant la Serbie à Brisbane à la Coupe ATP avant de se diriger vers Auckland et Melbourne où il a 2000 points à défendre.

Novak fera ses débuts en Coupe ATP samedi contre Kevin Anderson, face à Gael Monfils et Cristian Garin dans les prochaines rencontres et espérant obtenir la place de quart de finale pour la Serbie et un voyage à Sydney. S’exprimant sur le prochain Open d’Australie, Djokovic se sent confiant en ses capacités sur le terrain de tennis et de tennis préféré, recherchant la huitième couronne qui comblerait encore plus l’écart avec Federer et Nadal dans la quête GOAT.

De plus, Noak a mentionné que le succès de la Coupe Davis à partir de 2010 a changé sa carrière pour de bon, devenant la figure dominante du tennis masculin la saison suivante et remportant le titre de joueur de la décennie après 15 tournois majeurs qu’il a réclamés entre 2010-19.

“Je pense que beaucoup de gars de cette génération dorée qui a remporté la Coupe Davis en 2010 disaient que c’était probablement le point culminant de notre carrière et c’était définitivement”, a déclaré Djokovic. “J’ai eu la chance de remporter tant de gros titres dans ma vie, mais celui-ci était exceptionnel car il semblait différent.

Je pourrais partager ce succès avec tout le monde étant champion du monde. Cela signifierait beaucoup de gagner le huitième Open d’Australie. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je joue toujours au tennis de compétition, pour essayer de gagner des titres majeurs, ceux qui comptent le plus.

L’Open d’Australie a toujours été mon préféré à cause de ce que je ressens sur le terrain – c’est probablement le terrain le plus réussi de ma carrière. J’espère que je serai en mesure de me battre pour un trophée cette année. ”