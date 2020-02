Novak Djokovic: “Difficile de terminer la saison sans défaites”

Il est le joueur de tennis à battre pour tout le monde en 2020 et les raisons ne manquent pas. Après avoir quitté en tant que champion de l’ATP Cup et de l’Open d’Australie, Novak Djokovic il a remporté la victoire aujourd’hui dans l’ATP 500 à Dubaï 2020, battant la finale grecque Stefanos Tsitsipas. Après avoir terminé le match, l’actuel numéro un mondial est allé à une conférence de presse pour analyser leurs sentiments.

Analyse des correspondances: “Comme cela s’est produit lors du match d’hier contre Monfils, j’ai senti que j’avais commencé le match très lentement, devant beaucoup transpirer pour obtenir mes premiers matchs en service. Il a été très proche de casser le service lors de mes trois premiers matchs, mais je suis sorti indemne. Après cela, j’ai réussi à lâcher un peu plus, non seulement avec le service mais aussi avec le reste. J’ai réussi à casser le service pour la première fois dans le jeu et cela m’a donné l’élan nécessaire pour fermer le set et prendre de l’avance dans le jeu. Dans le deuxième set, c’est vrai que ça m’a coûté un peu plus, puisque Stefanos a réussi à me faire correspondre dans les pauses et j’ai pensé que le jeu allait me compliquer un peu plus. Je suis très content de cette victoire, car devant j’avais un joueur de tennis qui fait un excellent 2020 et cela est venu de remporter le titre à Marseille. “

Série de victoires consécutives: “Il est difficile de terminer la saison sans défaites (rires). J’essaie de saisir le moment et d’apprécier tout ce que j’obtiens. Je pense que cela a été l’un des meilleurs débuts de saison que j’ai eu dans ma carrière. Outre les résultats Ils m’accompagnent, le niveau de tennis que je montre est sensationnel, je suis très reconnaissant à tout mon staff technique pour tout ce qu’ils font pour moi, puisqu’ils participent aussi à ce grand moment, je vais essayer de garder cette bonne dynamique au maximum temps possible. Mes objectifs à court terme sont clairs, rester physiquement bien et avoir un grand tournoi à Indian Wells et Miami. J’ai plusieurs années sans bon résultat dans cette tournée nord-américaine et maintenant je suis face à une excellente occasion de faire quelque chose de bien. “

Comment rester motivé: “La clé de ces bons résultats est que je ne manque jamais de motivation. Je le trouve toujours dans les petites choses ou les détails. Je l’ai déjà dit il y a longtemps, que la plus grande motivation pour moi est de m’améliorer chaque jour en tant que joueur de tennis et en tant que personne. Le tennis me fait vraiment cela me permet d’avoir cette plate-forme d’apprentissage, de croissance et de développement personnel et professionnel. Je suis actuellement inspiré et j’espère que cette bonne séquence restera aussi longtemps que possible. “

Niveau de Stefanos Tsitsipas: “J’adore ce gars. Il est très intelligent et j’ai adoré ces mots qu’il a dit au pied du court. Je lui ai dit après le match que j’aime ces choses à son sujet. J’adore le fait qu’il soit aussi un grand joueur de tennis , il est toujours à la recherche d’un moyen d’apprendre et d’envoyer de nombreux messages aux joueurs qui sont là-bas. J’espère qu’il a une saison de grand succès. Il a la meilleure viande d’avenir au monde, et avec du travail et des efforts, il l’obtiendra. “

Le service des joueurs de tennis Next Gen: “Je dois encore affronter Opelka, mais à cause de sa taille et à cause de ce que beaucoup disent, c’est quelque chose de très similaire à Isner. Ils disent que c’est l’un des jeunes joueurs qui a le meilleur service. Jusqu’à présent, je peux dire que Zverev, Medvedev, Tsitsipas ou Khachanov ont de très bons services et il est très difficile de pouvoir en choisir un. Aujourd’hui, j’ai beaucoup souffert avec Tsitsipas, où il a constamment enregistré des vitesses allant jusqu’à 200 km / h “, a conclu le joueur serbe.

