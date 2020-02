Novak Djokovic discute du partage des vestiaires avec Rafael Nadal et Roger Federer

Après avoir remporté son huitième Open d’Australie il y a deux semaines, Novak Djokovic se repose en Serbie avant de se rendre à Dubaï pour l’ATP 500 à partir du 24 février. Le numéro un mondial affrontera Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils et Fabio Fognini.

Pour sa 17e victoire au Grand Chelem, il a reçu 2,5 millions d’euros en prix. Dans son palmarès, il y a aussi 34 tournois Masters 1000, en plus de la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin 2008, une Coupe Davis et une Coupe ATP avec l’équipe nationale serbe.

Il est l’un des dix joueurs à avoir atteint la finale de tous les tournois du Grand Chelem. Lors d’une récente conférence de presse, un journaliste a demandé à Novak ce que c’était de partager un vestiaire avec Rafael Nadal et Roger Federer: «Nous nous évitons surtout (éclats de rire).

Les vestiaires ne sont pas si grands partout, donc nous nous cachons parfois derrière nos casiers ou quelque chose comme ça. Parfois, nous prenons des cabines de douche côte à côte, mais nous ne regardons pas (gloussant). C’est un peu inconfortable, nous sommes dans des situations délicates là-bas avec notre équipe, d’énormes émotions sont en jeu ».

Parlant de cette saison, Nole a ajouté: «La saison a commencé pour moi de la meilleure façon possible. Je suis extrêmement motivé et inspiré pour en faire, peut-être, ma meilleure saison. Je sais que c’est la saison olympique. Cela signifie que le programme sera fatigant et complet pour moi et tous les autres meilleurs joueurs de tennis. «J’ai un plan à court et à long terme avec mon équipe.

J’ai de l’expérience et je sais ce qu’il faut. La première étape est que je suis conscient de cela, je ne pense pas que ce sera un problème pour moi, bien que cela ne garantisse pas que les résultats ”.