Novak Djokovic dit que les commentaires de Margaret Court blessent les gens, mais méritent le respect

Novak Djokovic, le Serbe de 32 ans, qui a mis de côté sa huitième couronne de l’Open d’Australie dimanche, a déclaré plus tard la semaine dernière qu’il ne pouvait pas être d’accord avec les commentaires “blessants” de la légende du tennis Margaret Court principalement basés sur des croyances religieuses, mais il ne soutiendrait pas le concept que l’aréna Margaret Court devrait être renommée.

Si la vérité doit être dite, Margaret, qui détient un record de 25 titres du Grand Chelem, a offensé beaucoup de personnes dans le monde avec son commentaire en lambeaux sur l’homosexualité, mais elle avait loué les législations d’apartheid sud-africaines dans les années 1970.

Néanmoins, récemment, elle avait attaqué le monde du tennis d’une manière plus honteuse en disant que l’ère ouverte du tennis était pleine d’homosexuels et de gays, ce qui avait finalement suscité une vague de protestations à travers le monde et John McEnroe aux côtés de Martina Navratilova avait manifesté sur le terrain. au cours de l’Open d’Australie de cette année pour renommer l’aréna Margaret Court.

Cependant, peu de joueurs actuels la mettaient du doigt, apparemment par respect et le Serbe, un autre joueur de croyance religieuse supérieure, n’avait pas été différent. Pendant ce temps, après son triomphe sur un Roger Federer blessé en demi-finale de 20 AO, s’engageant à ne pas avoir beaucoup pris en compte les commentaires de Margaret, Djokovic a été cité en disant que la Cour avait une “différence d’opinion” qui méritait le respect en ajoutant “J’ai vu la photo. J’ai vu la bannière … je sais ce que Margaret Court a dit. ”