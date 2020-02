Novak Djokovic dit que se concentrer sur la blessure de Roger Federer l’a distrait en SF

Novak Djokovic a expliqué la raison de son lent départ contre Roger Federer dans le premier set de leur demi-finale jeudi. Selon Djokovic, il a accordé plus d’attention à la condition physique de Federer qu’à son jeu, ce qui lui a valu une pause précoce dans le set.

“..Ce n’était probablement pas exactement le bon état d’esprit de mon côté, je regardais comment il se déplaçait et cela me mène 1-4 vers le bas. J’ai réussi à creuser mon chemin dans le premier set et c’était très important.

Mentalement, je me suis détendu un peu après cela et j’aurais pu balancer un peu plus le ballon. “Djokovic a récupéré la pause lorsque Federer servait pour lui à 5-3 et n’a jamais regardé en arrière. Il n’a perdu qu’un point dans le bris d’égalité du premier set. pour gagner le set 7-6.

Le champion en titre a remporté le match en sept sets 7-6 (1), 6-4, 6-3. À la fin du match, dans son interview sur le terrain, il a déclaré qu’il respectait Federer pour être sorti jouer malgré une blessure. Djokovic affrontera Dominic Thiem en finale dimanche.

Thiem a battu Alexander Zverev en demi-finale. Si Thiem gagne, il dépassera Federer en tant que numéro un mondial. 3. Si Djokovic défend son titre, il retrouvera son non. 1 rang de Rafael Nadal, qui a perdu contre Thiem en quart de finale.