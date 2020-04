Novak Djokovic, domination et déclin

Novak Djokovic du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle rubrique, nous explorerons la carrière du Serbe, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. De janvier 2015 à juin 2016, Nole a vécu ce qui fut probablement la meilleure période de sa carrière extraordinaire. Une domination absolue de 18 mois, durant laquelle Djokovic a anéanti presque toutes les résistances de ses adversaires.

Un domaine sans précédent. En janvier 2015, il a remporté son huitième chelem à l’Open d’Australie en battant Andy Murray en finale. Après Melbourne Nole a remporté Indian Wells, Miami, Monte Carlo et Rome. A Roland-Garros, pour la première fois, il a réussi à battre Rafael Nadal.

En finale, il a affronté Stan Wawrinka, contre lequel il a incroyablement perdu. Le seul choc en 18 mois. En été, il a vécu son défi personnel contre Roger Federer. Djokovic a vaincu son rival en finale de Wimbledon et en finale de l’US Open, remportant ses 9e et 10e chelem.

Il a également triomphé à Pékin, Shanghai, Paris-Bercy et aux finales ATP. “Après la saison que j’ai eue en 2015, c’est comme si autre chose que le titre ou la finale n’était pas un succès. D’une certaine manière, même si vous n’y pensez pas personnellement, il y a une sorte d’énergie créée par les gens qui vous entourent .

Je pense que tout est dans votre esprit, c’est pourquoi j’ai essayé de garder la même équipe près de moi et de toujours suivre le même style de vie. Vous comprenez que vous ne pouvez pas simplement sortir sur le terrain pour frapper une balle parce que vous savez qu’il y a des gens qui vous regardent, peut-être les entraîneurs de vos adversaires.

Vous avez le sentiment que vous êtes toujours sous le radar et cela vous permet de rester concentré “, a-t-il déclaré dans une interview. Début 2016, après sa victoire à Doha, il a de nouveau battu Andy Murray à Melbourne. Nole a remporté Indian Wells pour la cinquième fois et Miami pour la sixième fois.

Après la victoire à Madrid contre Murray, il a atteint l’Open de France, où il a atteint la finale, encore une fois contre Murray. Cette fois, Nole a réussi à réaliser son rêve, remportant son premier titre parisien, complétant le Career Grand Slam et Nole Slam, quatre tournois consécutifs en deux saisons différentes.

Un triomphe. A Wimbledon, après de nombreuses victoires, il a été éliminé au troisième tour. «Les motivations étaient là mais je n’avais pas assez d’énergie. Physiquement, il y avait un problème, mais je pense que la plupart des problèmes physiques viennent de la tête.

J’avais épuisé toutes mes émotions au Roland Garros. Je n’avais plus rien à l’intérieur. Et aussi deux mois avant Paris, je ne me sentais pas très bien, trop de pression. C’était vraiment trop: trop pour moi et mon équipe. Je m’en suis rendu compte tard.

Après Paris, je me sentais déséquilibrée, secouée et il a fallu beaucoup de temps pour trouver l’étincelle. J’ai également été surpris car je n’ai jamais eu le souci de me motiver. “Depuis Wimbledon 2016, les problèmes ont commencé pour lui.

Nole a perdu la finale de l’US Open contre Wawrinka et, à la fin de l’année, la finale de l’ATP contre Andy Murray: l’Ecossais a détrôné son rival, devenant le nouveau non mondial. 1. Une période de cauchemar a commencé pour Novak Djokovic, mais nous en parlerons dans le prochain article.