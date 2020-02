Novak Djokovic dompte Karen Khachanov pour rester devant Rafael Nadal

N ° mondial 1 Novak Djokovic en est à sa neuvième demi-finale à Dubaï et la première en cinq ans, battant Karen Khachanov 6-2, 6-2 en une heure et six minutes. Le Serbe était la figure dominante pour la troisième fois cette semaine à Dubaï, gagnant suffisamment de points pour rester devant Rafael Nadal dans la course au trône de l’ATP et délivrant son 19e triomphe consécutif, invaincu depuis novembre et les finales de l’ATP.

C’était la quatrième rencontre entre deux bons amis qui se sont entraînés ensemble ici à Dubaï, Djokovic remportant la troisième victoire pour affronter Gael Monfils ou Richard Gasquet en demi-finale vendredi. Le Serbe a tout fait correctement sur le terrain, dictant le rythme et mélangeant merveilleusement ses coups (en particulier les coups de pied tombés) pour éloigner Khachanov de la zone de confort et garder les points sur sa raquette.

Djokovic a perdu 13 points en huit matchs de service, se brisant une fois dans le premier match alors qu’il avait déjà des milles d’avance et remportant près de 60% des points de retour pour voler le service de Karen cinq fois sur neuf occasions et conclure une autre victoire confortable lors de son premier tournoi après l’Open d’Australie.

Novak a pris les devants 5 à 1 dans les 20 premières minutes avant que Karen ne fasse une pause pour montrer l’esprit de combat et au moins prolonger le set. Djokovic a tenu avec un vainqueur de drop drop parfait dans le troisième match et a cassé Khachanov amoureux d’un beau retour sur la ligne gagnante pour gagner l’avantage.

Le Serbe est amoureux d’un vainqueur de la volée pour confirmer son avance, prenant 12 des 13 derniers points et se précipitant vers la ligne d’arrivée dans le premier match. Karen a inscrit un revers dans le sixième match pour subir une autre pause, permettant à Novak de servir pour le set avant de récupérer une pause après une erreur de coup droit du Serbe.

Pourtant, Djokovic a saisi une autre pause dans le huitième match pour réclamer le premier match 6-2 en 32 minutes, frappant neuf vainqueurs et sept erreurs directes pour se placer bien au-dessus du Russe. Khachanov a sauvé une chance de pause dans le deuxième match du deuxième set pour rester en contact avant que Djokovic ne le brise d’amour lors du quatrième match (tout comme dans le premier match) avec un lob parfait pour se déplacer devant.

Le quadruple champion a scellé le cinquième match en un rien de temps, assurant une autre pause à 5-2 pour émerger au sommet et atteindre les quatre derniers pour la neuvième fois dans le désert.