Novak Djokovic écrit un message édifiant au monde: «Nous serons plus forts»

Même si la pandémie de coronavirus fait de plus en plus de victimes dans le monde, le numéro un actuel d’ATP, Novak Djokovic, voit le verre à moitié plein. Le vainqueur du Grand Chelem à 17 reprises a encouragé ses partisans à rester à la maison et leur a assuré que le monde ira bien après la fin de la pandémie.

Au sommet, il a ajouté quelques activités d’intérieur destinées à créer des liens entre les membres de la famille et à faire en sorte que chacun profite de son isolement. «Je prie pour votre santé et votre guérison. Que Dieu guérisse toute maladie que vous avez physique, mentale ou spirituelle.

Qu’il vous donne aujourd’hui santé, énergie et joie. Des moments très difficiles pour tout le monde. J’envoie du soutien et des prières. Veuillez rester à la maison en quarantaine et aider le personnel médical de première ligne à aider toutes les personnes infectées et dans le besoin.

Ne les gênons pas davantage en ces temps critiques ». a écrit Djokovic sur Instagram. Le champion serbe a conseillé aux gens de profiter de cette période et d’essayer de se connecter avec leur spiritualité.

“Tout est question de perspective. Nous vivons dans une vie moderne en évolution rapide. Toujours en mouvement. Nous arrivons rarement à nous arrêter et à contempler nos vies. Nous sommes devenus accro à cette idée que nous devons toujours être ailleurs et faire quelque chose de productif.

Je veux être productif et proactif, mais en harmonie avec la paix et la compréhension de notre véritable essence ». écrit Djokovic. «Nous ne pouvons pas être en bonne santé si notre monde n’est pas en bonne santé. C’est le moment pour nous tous de nous réunir et de nous unir.

Essayons vraiment de passer du temps de qualité avec notre famille à la maison, de profiter des petites choses de la vie. Essayons de rire, d’aimer et de consacrer du temps au travail intérieur ». il a continué. De plus, Novak Djokovic a donné quelques exemples d’activités agréables que nous pourrions tous intégrer à notre routine quotidienne.

«Priez, méditez, mangez sainement, jouez de la musique, chantez, dansez, lisez, écrivez, faites de l’exercice, dormez bien, entraînez nos cerveaux à penser de bonnes pensées… C’est une excellente occasion de le faire». il a écrit. Djokovic a conclu son message avec espoir.

«Nous vivons tous dans le même monde. Veuillez traiter les gens et la nature comme vous le feriez pour vous-même. Que Dieu vous bénisse tous. Nous serons plus forts et plus unis, j’en suis sûr ».