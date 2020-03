Novak Djokovic égale le record de Roger Federer sur l’ATP 500 en dur

Après un début de saison parfait à la Coupe ATP et à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a regagné le trône ATP de Rafael Nadal et a poursuivi sa quête vers la plupart des semaines en tant que numéro un mondial. 1 depuis 1973. Après cette victoire palpitante contre Dominic Thiem lors de la finale à Melbourne, Novak a pris quelques semaines de congé et est revenu à Dubaï la dernière semaine de février, se classant comme le favori pour un autre titre, le premier dans le désert. depuis 2013.

Le Serbe a dominé les trois premiers matches contre Malek Jaziri, Philipp Kohlschreiber et Karen Khachanov, perdant 11 matchs au total et passant un peu plus de trois heures sur le terrain, économisant de l’énergie pour l’affrontement contre un Français en forme Gaël Monfils.

En fin de compte, Djokovic a dû creuser profondément pour l’emporter, perdant de la vapeur pendant un set et demi avant de faire un retour, repoussant trois balles de match au deuxième set tie-break et ramenant la victoire à la maison dans le décideur pour définir le choc final. contre Stefanos Tsitsipas.

Le jeune Grec a perdu contre Roger Federer lors du match pour le titre à Dubaï il y a 12 mois et n’a pas pu battre une autre légende lors de la dernière étape entre lui et la couronne, Djokovic remportant une victoire 6-3, 6-4 pour le cinquième trophée à cet événement ATP 500.

C’était la 13e couronne à ce niveau (en 2009, la série ATP 500 a remplacé l’ATP International Series Gold) pour Novak et ils sont tous venus sur le terrain dur, égalant le record de Roger Federer et ayant l’air bien de devenir le leader du peloton cette saison ou en 2021.

En 2009, Djokovic a pris le départ le plus énergique à ce niveau, conquérant Dubaï, Pékin et Bâle pour prendre un avantage sur les Suisses, portant l’avance à 5-1 après 2010. À la fin de la saison 2013, Novak avait neuf ATP 500 des titres sur des terrains durs contre quatre pour Roger qui s’est forgé une petite avance au cours des quatre prochaines saisons, Djokovic se concentrant sur les tournois Majors et Masters 1000.

En 2018 et 2019, Federer a décroché quatre couronnes et Djokovic est resté sur 1, les Suisses devant à Bâle en octobre dernier avant que le Serbe n’atteigne à nouveau le score à Dubaï.