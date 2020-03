Novak Djokovic égalise Roger Federer sur la liste de cohérence ultime

En 2001, un adolescent Roger Federer a remporté le premier titre ATP à Milan, perdant quelques finales précédentes et se dirigeant jusqu’au bout pour embrasser le premier trophée au niveau principal. Au cours des 14 prochaines années, Roger gagnerait au moins un titre ATP pour établir le record de l’ère Open avec 15 années consécutives avec un ou plusieurs trophées en main, laissant le détenteur du record précédent Ivan Lendl à 14 ans.

En 2015 et 2017, les Suisses ont remporté 13 titres ATP mais aucun en 2016, disputant une seule finale à Brisbane et participant à sept tournois au total avant de fermer la saison après Wimbledon et de manquer une chance de remporter le titre pour la première fois depuis de nombreuses années .

En 2019, Rafael Nadal a devancé Roger après avoir remporté sa 16e saison consécutive avec au moins un titre ATP, avec une autre légende Novak Djokovic rejoignant le Suisse sur la liste en 2020, remportant au moins deux titres ATP par saison depuis 2006 et affichant des performances incroyables. cohérence qui a fait de lui l’un des joueurs les plus titrés de tous les temps.

Novak a réussi à remporter deux titres, même en 2017, ce qui était son pire en carrière en raison d’une grave blessure au coude, manquant tous ses tournois après Wimbledon et revenant plus fort un an plus tard lorsqu’il a terminé sur le trône de l’ATP malgré son classement en dehors du top 20 avant Wimbledon.

Perdre la fin d’année no. 1 place à Rafael Nadal en 2019, Djokovic est de retour au sommet après un début de 2020 parfait, remportant les 18 matchs jusqu’à présent dans la nouvelle saison et conquérant l’Open d’Australie et Dubaï pour prolonger sa séquence d’années consécutives avec un titre ATP sur son décompte, capturant Roger Federer et espérant égaler Rafael Nadal à l’avenir également.

Samedi, Novak a battu Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 en une heure et 17 minutes pour remporter la cinquième couronne de Dubaï. Il s’agissait de la troisième victoire du Serbe sur le Grec en cinq rencontres, assurant la 21e victoire consécutive et le 79e titre au total, le deuxième de la saison après l’Open d’Australie.

Novak n’a été cassé qu’une seule fois et a marqué trois pauses en autant d’occasions, dominant le deuxième service du rival pour sceller l’accord en deux sets, motivé à donner le meilleur de lui-même un jour après avoir défait ces points de match contre Monfils en demi-finale.

Le Serbe a forcé une erreur de Stefanos au premier point du match, ratant un smash mais sécurisant le match après une égalité suite à une erreur de coup droit du Grec. Le jeune a tiré trois vainqueurs dans le deuxième match pour obtenir son nom sur le tableau de bord et prendre un bon départ, un facteur indispensable dans de tels grands matchs contre les rivaux par le haut.

Djokovic a clôturé le troisième match grâce à une erreur de coup droit de Stefanos qui a verrouillé le quatrième match avec un vainqueur de coup droit et un as sur la ligne T pour égaliser le score à 2-2. Le cinquième match a vu un autre diable sur le service de Novak après une erreur de coup droit en pulvérisant un autre pour offrir la première chance de pause à Tsitsipas.

Djokovic l’a repoussé avec une attaque bien construite et a ramené le match à la maison grâce à une erreur de coup droit du rival pour ouvrir un écart de 3-2. Maîtrisant bien ses tirs, le finaliste de l’année dernière a saisi le sixième match après un vainqueur de service et celui du revers, passant la première partie du set sans aucun problème.

Novak a remporté le septième match avec un vainqueur de service et a créé la première chance de pause dans le suivant lorsque Tsitsipas a envoyé un revers large, dépassant le jeune avec un brillant vainqueur en crosscourt pour saisir la pause et se déplacer 5-3 devant.

Au service de l’ensemble, le Serbe a décroché un vainqueur du revers pour assurer le premier match en 39 minutes, exécutant un set loin de la cinquième couronne de Dubaï et de la première depuis 2013, ne jouant dans le désert que souvent ces dernières années. De 30-0, Stefanos a saisi quatre points consécutifs pour clôturer le premier match avec un vainqueur de service et éviter un revers précoce, Djokovic égalisant le score à 1-1 avec une prise rapide à l’amour, toujours en utilisant l’élan de l’ouvreur.

Un service non retourné a livré une prise à l’amour pour le Grec dans le troisième match, semblant bon comme dans la première étape du set précédent et espérant quelques opportunités au retour. Au lieu de cela, Novak a tenu à 15 pour rester du côté positif du tableau de bord, frappant un vainqueur fracassant dans le prochain match pour ouvrir une avance de 3-2 avec une pause à 15.

Prêt à se battre jusqu’à la fin, Stefanos a placé un tir parfait pour créer deux points de rupture dans le prochain match, convertissant le premier pour reculer la pause et verrouiller le résultat à 3-3. Le Grec a tenu à 30 avec un vainqueur de service pour revenir en tête, menant 4-3 et gagne du terrain avant les prochains matchs.

Restant calme, Djokovic a tenu à envoyer la pression de l’autre côté du terrain, cherchant une autre pause qui le propulserait par-dessus le dessus. C’est précisément ce qui s’est produit lors du neuvième match lorsqu’il a volé le service de Stefanos à 15 ans, obtenant un avantage de 5-4 et servant le titre lors du prochain match.

Novak s’est tenu amoureux d’un revers de la victoire pour sceller l’affaire avec style et célébrer dans le désert pour la première fois en sept ans.