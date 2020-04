Novak Djokovic élimine Mardy Fish pour prolonger sa course parfaite

Victoire de la Coupe Davis avec ses coéquipiers à la fin de la saison précédente et résolution de ses problèmes de santé, Novak Djokovic était prêt à conquérir le tennis masculin en 2011, marquant un début d’année stellaire pour remporter l’Open d’Australie, Dubaï et Indian Wells.

Sans intention de ralentir, le Serbe a perdu 18 matchs dans les dix premiers sets à Miami, se classant comme le favori pour remporter le premier titre en Floride en quatre ans après un triomphe de 6-3, 6-1 en demi-finale sur Mardy Fish. en une heure et 26 minutes, marquant la 23e victoire consécutive en 2011.

C’était la sixième rencontre entre les deux et le sixième triomphe de Novak qui a eu un peu de mal au deuxième service mais a gardé les matchs de service intacts, repoussant les quatre chances de pause et défiant Mardy de répéter cela s’il voulait rester en lice.

Servir à 54% n’était pas le meilleur moyen de battre le leader mondial, mais Fish perd 46% des points derrière le tir initial et subit quatre pauses pour propulser Djokovic en finale contre Rafael Nadal.

Novak a bien apprivoisé ses coups pour frapper un nombre similaire de gagnants et d’erreurs directes, forçant plus de 20 erreurs de Fish qui a également fait que beaucoup sans force pour ruiner ses chances d’un meilleur résultat. Fait intéressant, l’Américain était au même niveau que le Serbe dans les rallyes plus prolongés, perdant du terrain dans les plus courts car il ne pouvait pas passer Novak avec les vainqueurs de service ou les attaques du coup de fond d’ouverture, ce dont il avait grandement besoin pour se battre pour la victoire. .

Le joueur à domicile a obtenu son premier sang avec un coup droit gagnant dans le troisième match qui lui a offert deux chances de pause, refusées par deux services en plein essor de Djokovic qui a clôturé le match pour éviter un revers précoce. La pluie les a éloignés du terrain pendant environ une heure lors du cinquième match, Mardy obtenant une autre chance de pause une fois de retour.

Tout comme avec les deux premiers, Novak l’a effacé avec un vainqueur de service et a trouvé la portée au retour dans le prochain match pour assurer une pause après un échange de 27 tirs qui lui a valu 4-2. Servant pour le set à 5-3, Djokovic a dû jouer contre deux autres occasions de pause, les survivant tous les deux et prenant le premier match avec un gagnant de service après 50 minutes.

Mardy a pulvérisé une erreur de coup droit dans le premier match du deuxième set pour se trouver un set et une panne, Novak se tenant à 15 après un as pour établir un avantage de 6-3, 2-0 et faire un autre grand pas vers l’arrivée ligne.

Sa victoire est devenue inévitable après une autre pause dans le cinquième match, sauvant un point de rupture dans le suivant avec un gagnant de service et se déplaçant au-dessus avec une pause de plus à 5-1, décrochant un vainqueur en coup droit pour sceller l’affaire et atteindre une autre finale de sa saison historique.