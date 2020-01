Novak Djokovic élimine Raonic pour affronter Roger Federer

Face à face pour la dixième fois, le septuple vainqueur de l’Open d’Australie Novak Djokovic a remporté la dixième victoire sur Milos Raonic, battant le Canadien 6-4, 6-3, 7-6 en deux heures et 49 minutes. Novak en est à sa huitième demi-finale de l’Open d’Australie, ne perdant jamais à Melbourne après avoir passé le quart de finale et opposé Roger Federer, 13 ans après leur premier affrontement à Melbourne.

Milos a atteint 18 as mais il avait besoin de plus pour rester en sécurité, face à 16 points de rupture et faisant un excellent travail de conversion de 14, se brisant une fois dans les sets un et deux et tombant dans le troisième set tie-break pour propulser Novak. Novak avait 29 vainqueurs et 14 fautes directes, dominant dans les rallyes plus longs et ratant l’occasion de terminer le travail plus tôt après avoir perdu tant d’occasions au retour.

Servant à 76% lors du premier match, Novak Djokovic a repoussé une chance de pause dans le septième match et a maintenu la pression sur Milos tout le temps, créant neuf occasions de pause et prenant le dernier pour un 6-4. Contrôlant soigneusement ses tirs, Novak était en charge tout le temps, construisant ces chances au retour et prenant le dernier pour l’emporter avant le bris d’égalité.

D’autre part, Milos a tiré 12 vainqueurs mais près de 20 fautes directes, devant travailler dur dans presque tous les matchs de service et tomber dans les moments décisifs pour se retrouver face à face au champion en titre. Servant à 1-2, Milos a repoussé trois occasions de pause pour éviter un revers précoce, en sauvant un autre à 2-3 après une erreur de coup de revers de Djokovic, créant une opportunité à lui dans le match qui a suivi.

Novak l’a sauvé avec un bon service et menacé à nouveau lors du prochain match, démenti par un as de Raonic qui a maintenu et égalisé le score à 4-4 après trois égalités. De retour à 5-4, Novak a finalement décroché la pause à la neuvième occasion, devançant après 55 minutes et obtenant un coup de pouce massif avant le deuxième set.

Ils ont tous deux concouru à un niveau élevé dans le set numéro deux, avec plus de gagnants que d’erreurs directes, et c’est Novak qui a eu le dessus avec cinq matchs de service confortables et une interruption de service qui l’ont mené à bien. Le Serbe a saisi cette pause dans le quatrième match avec un vainqueur de coup droit, se tenant amoureux d’un revers de la ligne gagnante pour consolider l’avantage et prendre la tête 4-1.

Le champion en titre a survécu à trois égalités au service dans le septième match et a tenu à 15 dans le dixième match avec un vainqueur de service pour ouvrir deux sets à aimer le plomb après 100 minutes. Augmentant son niveau dans le troisième set, Milos a réalisé trois prises faciles et créé une chance de pause dans le deuxième match suite à une erreur de revers de Novak qui a sauvé une chance de pause avec un vainqueur de service et a maintenu avec un as pour garder son service intact.

Raonic a dû sauver quatre points de rupture dans le 11e match, restant du côté positif du tableau de bord jusqu’à la bris d’égalité que Djokovic a réclamé 7-1 pour sceller l’accord et passer en demi-finale.