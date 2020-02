Novak Djokovic envisage de prolonger son séjour au sommet du classement mondial

Tout s’est aligné pour Novak Djokovic au cours du premier mois de la campagne 2020 alors qu’il est revenu au n ° 1 mondial et qu’il veut maintenant y rester le plus longtemps possible.

Le Serbe a commencé la saison en tant que numéro 2 mondial derrière Rafael Nadal, mais il a mené son pays à la gloire lors de la première Coupe ATP en remportant ses six matchs en simple.

Puis il a défendu avec succès sa couronne de l’Open d’Australie et, Nadal s’inclinant lors des huit derniers matchs à Melbourne Park, est revenu au sommet du classement mondial.

“Au début de la saison, je voulais revenir à la première place dès que possible”, a déclaré 17 fois vainqueur du Grand Chelem à SportKlub.

“Les circonstances se sont avérées telles que Nadal est tombé en quarts de finale et tout était aligné, maintenant tout est entre mes mains.”

Maintenant que le premier objectif du classement a été rayé de la liste, il veut s’assurer qu’il y restera en vue de l’Open de France.

Les deux prochains grands événements sont l’Indian Wells Masters en dur et le Miami Open, où il a perdu en huitièmes de finale et en huitièmes de finale, respectivement, l’année dernière.

Quant à la saison sur terre battue, il a atteint en 2019 les quarts de finale du Monte-Carlo Masters, a remporté l’Open de Madrid et a terminé deuxième de l’Open d’Italie.

Il a ajouté: «Ni Nadal ni moi n’avons trop de points à défendre devant Roland Garros.

«J’espère une saison réussie sur les terrains durs, en particulier à Indian Wells et à Miami, où j’ai eu beaucoup de succès dans ma carrière

“Mais je n’ai pas enregistré de très bons résultats ces dernières années, j’ai donc une chance de gagner encore plus de points.”

