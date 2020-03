Novak Djokovic envoie un message d’amour à tous ses followers

Après avoir écouté Roger Federer et Rafa Nadal envoyer leurs messages d’encouragement et de soutien à l’ensemble de la population mondiale, ce n’était qu’une question de temps Novak Djokovic faire de même à travers leurs réseaux sociaux. Ce même après-midi, le Serbe a publié une déclaration où nous n’avons pas pu le voir bouger comme ses deux rivaux, mais il a eu plus de temps et d’espace pour écrire ses sentiments à travers cet enfermement. Le numéro 1 mondial ouvre son cœur en demandant engagement et solidarité à tous ses partisans, en veillant à ce que cette catastrophe nous rende plus forts à l’avenir et nous garde plus unis que jamais si chacun remplit son rôle. Cela dit, il est préférable que nous voyions le message de Nole dans son intégralité à travers cette traduction espagnole.

«Je prie pour la santé et pour vos soins. Que Dieu guérisse toute maladie que vous avez, physique, mentale ou spirituelle. Donnez-vous santé, énergie et encouragement au quotidien. Ce sont des moments difficiles pour tout le monde, alors j’envoie du soutien et des prières à tout le monde. Veuillez rester à la maison pendant la quarantaine et aider les médecins afin qu’ils puissent aider chaque personne infectée qui en a besoin en ce moment. Ne les pressons pas plus à ces moments critiques qu’ils ne le sont déjà. Il s’agit de regarder les choses avec perspective, nous vivons dans une vie moderne et paisible, toujours en mouvement, mais nous nous arrêtons rarement et contemplons la vie qui nous attend »

«Nous devenons accro à l’idée que nous devons toujours être ailleurs pour faire quelque chose de productif, mais en ce moment je suis productif et proactif, mais en harmonie, en paix et en comprenant notre véritable essence. Nous ne pouvons pas être en bonne santé si notre monde n’est pas en bonne santé, il est temps pour nous tous de nous rassembler et d’être unis. S’il vous plaît, essayons de profiter de tout ce temps avec notre famille à la maison et de profiter des petites choses de la vie. Essayons de rire, d’aimer et de passer du temps sur notre travail personnel. Priez, méditez, mangez sainement, jouez de la musique, chantez, dansez, lisez, écrivez, entraînez-vous, dormez bien, travaillez votre esprit pour penser des choses positives… c’est une excellente occasion de réaliser toutes ces choses

«En restant à la maison, nous contribuerons non seulement à freiner la propagation du coronavirus, mais nous nous donnerons également l’occasion de vraiment concentrer nos émotions et de générer des programmes dans le subconscient que nous avons oubliés ou ignorés. Nous devons creuser profondément pour régénérer chacune de nos humeurs. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons atteindre notre propre vibration et aider notre mère Terre à guérir plus rapidement. Veuillez traiter les gens et la nature comme vous voudriez qu’ils se traitent. Que Dieu vous bénisse, je suis sûr qu’après cela, nous serons tous plus forts et plus unis. “

