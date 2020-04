“Novak Djokovic est actif pour soutenir les joueurs financièrement touchés”

Novak Djokovic joue un rôle actif dans une tentative d’aider d’autres joueurs qui ont été financièrement affectés par la suspension de la saison. En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, l’ATP et la WTA ont décidé de suspendre la saison, annulant à la fois le swing sur l’argile et l’herbe.

Beaucoup de joueurs de tennis de deuxième niveau dépendent fortement des tournois, ils ont donc décidé de lancer une pétition pour obtenir le soutien de l’ITF. Djokovic est le président du conseil des joueurs, tandis que Bruno Soares représente les joueurs de double inclus dans le Top 100 avec le vétéran autrichien Jurgen Melzer.

S’exprimant dans une interview avec La Nacion, Soares s’est ouvert sur les problèmes rencontrés par les joueurs. “Il y a une grande majorité de joueurs qui ont besoin d’argent sur une base mensuelle”, a-t-il dit. “Certains peuvent passer six mois sans jouer, mais la plupart n’en ont pas.

C’est compliqué. Nous cherchons ce que nous pouvons faire. C’est un sujet jamais vu auparavant. Il y a une grande inquiétude pour les personnes qui sont 150, 200, 300 ou 500 dans le classement, qui n’ont aucun moyen de gagner de l’argent maintenant. Parmi ceux du Conseil, nous avons un groupe WhatsApp.

Djokovic, en tant que président, est très actif, ils sont tous très engagés. Je me sens responsable parce que je représente le double et il y a beaucoup de gens qui sont dans une condition difficile, sans gagner d’argent et qui souffrent beaucoup.

Pour les joueurs qui ne savent pas voyager le mois prochain pour jouer un tournoi, c’est une tentation pour un gars de venir leur offrir 10 000 $ ou 15 000 $. Donc, en tant qu’organisation, nous devons éduquer les joueurs et leur montrer les conséquences. C’est difficile à contrôler parce que la plupart de ces situations se déroulent dans de petits tournois “- a ajouté Soares.