Novak Djokovic est critiqué pour sa position anti-vaccin

Que cette affaire allait amener la file d’attente était tenu pour acquis, mais ce que beaucoup ne s’attendaient pas, c’est que Novak Djokovic J’ai dû nuancer quelques mots prononcés il y a tout juste 24 heures et cette qualification ne calmera pas les eaux. Tant et si bien, un célèbre épidémiologiste comme le Serbe Predrag KonIl n’a aucun scrupule à parcourir les paroles de son compatriote et à regretter le message offert à la société. Après s’être montré réticent à se faire vacciner et laissé entendre que son retour sur le circuit pourrait être remis en question s’il était contraint de le faire, Novak a élargi ses déclarations à cet égard, bien qu’il ait voulu exprimer son plus grand respect et son admiration pour les agents de santé qui travaillent pour guérir. la maladie.

“Pour le moment, nous n’avons toujours pas toutes les informations. Il est clair que le tennis nécessite de nombreux déplacements et il semble possible qu’ils nécessitent une vaccination, mais nous ne savons pas quelles étapes seront suivies. Je voudrais avoir toutes les informations possibles pour pouvoir prendre les bonnes décisions. J’ai toujours été intéressé par le métabolisme humain et être le meilleur moyen de lutter contre le virus. Je garde l’esprit ouvert, je n’exclus rien, mais ma position sur les vaccins est la suivante. En tout cas, non Je suis un expert, je veux avoir la possibilité de choisir ce qui convient le mieux à mon corps, je vais donc continuer à enquêter sur cette affaire car j’ai des doutes “, a expliqué un Djokovic, qui a toujours été en accord avec la médecine naturelle et porte un mode de vie très alternatif à cet égard.

Ses propos n’ont pas calmé les eaux de la communauté scientifique, las des messages anti-vaccins qui se propagent et continuent de nuire à la population. Qu’une figure aussi médiatique et influente que Novak Djokovic faire ces déclarations est très inquiétant, et donc vous pensez Predrag Kon, l’un des épidémiologistes les plus prestigieux au monde. “Je suis l’un des admirateurs les plus fervents de Djokovic et j’aimerais donc pouvoir lui expliquer l’importance des vaccins dans l’immunisation de la population. Je regrette beaucoup ses paroles car il a déjà généré une mauvaise conviction chez beaucoup de gens. Si je pouvais lui parler Je dirais que son influence est énorme, vous devez donc éviter de montrer une position aussi irresponsable envers la vaccination “, a-t-il souligné. Nous devrons être très attentifs à l’évolution du sujet Pouvez-vous imaginer Novak Djokovic renoncer à jouer de gros tournois pour avoir poussé ses convictions à la limite?

