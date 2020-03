“Novak Djokovic est fou” – Andy Roddick

Le record absolu du Grand Chelem dans le jeu masculin s’est rétréci au cours des dernières années. Les «Big Three» ont toutes les chances d’égaler le nombre de tournois du Grand Chelem dans les années à venir. Et le champion de l’US Open 2003, Andy Roddick, pense que le «débat GOAT» deviendra plus intéressant si le trio de tennis termine sa carrière avec un nombre égal de slams entre eux.

Depuis que Roger Federer a fait son retour à l’Open d’Australie 2017, la bataille record de Slam a gagné en enthousiasme. L’arrivée de son 18e Slam a été accueillie de manière épique. La légende suisse a rebondi après une rupture dans le set final et a remporté sa plus grande victoire sur son plus grand adversaire Rafael Nadal.

18 mois plus tard, Novak Djokovic a remarqué sa résurgence en remportant le titre de Wimbledon en 2018. Depuis lors, la bataille du Grand Chelem entre trinity a joué à un autre niveau.

Lorsque Federer était à son apogée, l’homme avec sa queue de cheval avait flétri les espoirs de victoire des autres hommes de l’ATP sur le circuit. Mais un jeune homme musclé portant un capri, Nadal l’a fait tomber. Et le monde du tennis a commencé à germer une autre légende.

Cependant, l’entrée dans la prochaine décennie du siècle a invoqué une autre superstar du sport de Serbie. Avec Novak arrachant le parti «FEDAL», les battant lors des matchs du Grand Chelem, a évité au monde de regarder «Federer vs Nadal». Et la dernière décennie a marqué l’avènement d’un autre joueur de GOAT dans le sport du tennis.

Andy Roddick sur le débat GOAT

“Si Novak arrive quelque part au fait s’il est à égalité pour le record de tous les temps du Slams avec Rafa et Roger. Ensuite, pour moi, cela devient très important en tête-à-tête, vous allez aux titres des Masters », a déclaré Andy Roddick.

Le Serbe détient un bilan positif face à face contre les deux tours de verre du tennis. Il est l’un des deux hommes de l’ATP à battre Nadal à Roland-Garros, et il a refusé à trois reprises à Federer de remporter un autre titre à Wimbledon. Battre les deux ambassadeurs du tennis sur leurs surfaces préférées, c’est quelque chose que personne dans le jeu masculin n’a jamais réussi à faire.

Le numéro un mondial Novak Djokovic est à trois chelems de battre le record absolu de Federer. Il est un titre Masters 1000 derrière Nadal. De plus, s’il essaie de s’accrocher à sa place de numéro un pendant quelques semaines de plus, le Serbe dépassera les 310 semaines de Roger au record du monde numéro un. La domination sans précédent de Novak dans «l’ère plus forte» du tennis oblige les experts du tennis à dire «il est fou».

«Contre tout le monde dans le monde, Novak a joué plus d’une ou deux fois, il a un record de victoires contre tous. Il est fou, d’avoir un record de victoires face à face contre Roger, Rafa et Murray, etc. Si Novak se lie avec eux à la fin, ce sera vraiment difficile de faire valoir son curriculum vitae », a ajouté Andy Roddick.

GOATs de Roddick

Objectivement, Djokovic peut facilement être prouvé comme le meilleur joueur de tennis. En parlant de sa ténacité mentale, cette dimension de son tennis est sans égal avec le reste de la tournée. S’il reste en forme, bouge avec la même agilité, le Djokovic de 32 ans va dépasser tous les records du sport.

Peu importe ce que les statistiques, les records ou les performances révèlent, pour le moment, Andy Roddick, Roger Federer et Serena Williams restent les plus grands de tous les temps.