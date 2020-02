Novak Djokovic est-il déjà le GOAT?

Peut-on dire que Novak Djokovic est déjà le GOAT? Il y a des conditions pour dire que le Serbe a toutes les chances de devenir le plus titré de tous les temps dans les deux ou trois prochaines années. À ce jour, il est impossible de dire que l’un de Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal est le GOAT.

Beaucoup diront, Federer, pour le style de jeu et les records atteints. Beaucoup d’autres diront que c’est Nadal, pour ses victoires en Open de France et ses records. Djokovic a moins de titres que le Suisse et l’Espagnol, mais dans la projection, à la fin de sa carrière, il pourrait en avoir plus.

Toujours en tête-à-tête, il devance les deux rivaux. Pour l’instant, je pense qu’ils sont globalement au même niveau. Mais pour le moment. Dès le prochain Open de France, cet équilibre peut être balayé. Le temps est du côté de Djokovic et Nadal, mais le Serbe voyage sur une route de domination qui peut le conduire à devenir le GOAT.

Compétitif sur toutes les surfaces, Nole n’a connu qu’une période négative de 18 mois au cours des six dernières années: de la finale de l’US Open de 2016 perdue contre Stan Wawrinka à la victoire de Wimbledon 2018 contre Kevin Anderson. 18 mois d’obscurité en 6 ans de domination quasi totale.

Depuis sa victoire à Wimbledon 2014, Djokovic a remporté 9 tournois du slam (Wimbledon 2014, Wimbledon et US Open 2015, Australian Open et French Open 2016, Wimbledon et US Open 2018, Australian Open et Wimbledon 2019 et Australian Open 2020).

Des Big Three, il est le seul à avoir fait le Nole-Slam et cette année il a de sérieuses chances de pouvoir faire le Grand Chelem: difficile mais pas impossible. L’Open de France est le tournoi dans lequel il aura plus de difficultés, mais déjà d’ici 2020, il pourra s’approcher (et atteindre?) Du Federer 20 Slams et du Nadal 19.

Sur terrain dur et sur gazon, il se révèle être le joueur de tennis le plus fort et le plus complet, actuellement également de Federer, qui détient les records de victoires sur dur et sur gazon.. Djokovic a la capacité d’entrer dans le système nerveux de ses adversaires, élevant son niveau et devenant injouable lorsque la pression devient insupportable.

Il est devenu un problème chronique pour Federer, pour lequel les Suisses n’avaient toujours pas de remède. Si Novak Djokovic n’est pas encore le GOAT, il pourrait le devenir dans quelques mois. A moins que Roger Federer et Rafael Nadal ne soient d’accord.