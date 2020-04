“Novak Djokovic est juste au-dessus de tout le monde en ce moment”

La saison 2019 de Paul Jubb a confirmé qu’il était l’une des principales étoiles montantes britanniques. Après avoir remporté les championnats masculins de la division I de la NCAA en mai, Jubb a battu Denis Istomin et Andrey Rublev pour passer les tours de qualification de l’ATP 250 d’Eastbourne.

Il a successivement reçu une wild card pour faire ses débuts au tableau principal du Grand Chelem aux Championnats de Wimbledon 2019, où il s’est incliné en quatre sets devant le numéro 69 mondial de l’époque, Joao Sousa. Avec deux titres en simple à l’ITF à son actif, le Britannique est prêt à se lancer dans le tennis professionnel à temps plein maintenant que sa carrière de Gamecock de l’Université de Caroline du Sud est terminée.

L’aventure de Jubb sera peut-être mouvementée compte tenu de ses résultats prometteurs et du niveau de compétition qui l’attendra lorsque le tennis reprendra. Interviewé par Tennis Brain Work pendant la période d’isolement mondial, Jubb a parlé des joueurs qu’il admire et avec lesquels il essaie d’apprendre pour améliorer son jeu.

“Le seul joueur que je dirais étudier et apprendre le plus est Novak Djokovic”, a-t-il déclaré. «J’aime styler mon jeu autour du sien, donc je le regarde beaucoup. Mais je regarde aussi beaucoup d’autres joueurs et je vois ce qu’ils font si bien ».

De l’avis de Jubb, le Serbe pourrait sans doute mériter le titre très controversé de GOAT. «Je pense que Djokovic terminera avec le plus de [Grand Slam titles]», A conclu Jubb. «Avec sa domination, il est difficile de ne pas le dire. Il est juste au-dessus de tout le monde en ce moment ».