Viktor Troicki affirme que son compatriote Novak Djokovic est la personne la plus célèbre de Serbie, dans une interview accordée au magazine sportif indien Sportstar. S’exprimant à Pune dimanche prochain où il jouera à l’ATP Tata Open, Troicki a commenté: “Novak a mis notre nation sur la carte avec tout ce qu’il a fait pour notre pays.

Il est la personne la plus célèbre de tout le pays et de la région. Les gens le reconnaissent, les enfants veulent être comme lui ». Parlant de leur jeunesse, Troicki a commenté: «Nous n’avions rien. Personne d’autre que nos parents ne nous a aidés à nous donner tout ce qu’ils pouvaient.

Nous avons dû sortir de la Serbie pour même pratiquer. À l’étranger, les enfants qui avaient tout – entraîneurs, soutien derrière eux, fédérations; nous n’avions rien. Nous devions tout trouver par nous-mêmes. Cela nous a rendus plus forts et a cru encore plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs n’ont pas réussi, mais nous sommes les chanceux qui l’ont fait.

Maintenant, le tennis est devenu très populaire en Serbie, probablement le plus populaire [sport] et à cause de Novak, il y a beaucoup d’enfants qui jouent au tennis. La Fédération soutient également davantage et nous avons plus de clubs et plus de terrains à jouer ».

Djokovic a remporté son huitième titre record de l’Open d’Australie à Melbourne dimanche après deux sets à un pour battre l’Autrichien Dominic Thiem en cinq sets. Il s’agissait du 17e titre du Grand Chelem en simple du Serbe, ce qui le place à seulement trois derrière la légende suisse Roger Federer, qui est en tête de la liste des 20 titres du Grand Chelem (Rafael Nadal a 19 slams). Djokovic reviendra également au non. 1 place au classement mondial lundi.