«Novak Djokovic est le plus grand perdant dans cette situation»

Novak Djokovic et la pandémie de coronavirus ont jusqu’à présent été les principales caractéristiques de la saison de tennis interrompue. Perdre la bataille avec Rafael Nadal pour la fin d’année no. 1 place dans les phases finales de l’année précédente, Novak Djokovic est revenu plus fort début 2020, remportant les 18 matchs jusqu’à présent et remportant le premier Major de la saison à l’Open d’Australie pour se rapprocher de Roger Federer et Rafael Nadal.

À la Coupe ATP, Novak s’est imposé lors de rencontres serrées contre Kevin Anderson, Denis Shapovalov et Daniil Medvedev, renversant le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal en finale pour réclamer le titre à la Serbie et ajouter 665 points massifs à son décompte, ceux qui s’avéreraient cruciaux dans la bataille pour le trône de l’ATP contre l’Espagnol.

À l’Open d’Australie, Rafa a perdu en quart de finale et cela a ouvert la porte à Novak pour devenir le numéro un mondial. Encore une fois, l’emportant sur Dominic Thiem dans le match pour le titre et conquérant le monde du tennis. En février, Djokovic a remporté un autre titre à Dubaï et le dernier affrontement contre Stefanos Tsitsipas a été son dernier de la saison jusqu’à présent, avec un coronavirus mettant tout en suspens depuis les premiers jours de mars.

Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rome, Roland Garros et Wimbledon ont tous dû être annulés en raison de problèmes de santé, le virus causant de nombreux dégâts en Europe occidentale, aux États-Unis et dans le monde en général.

Pour le moment, il est difficile d’imaginer un tennis depuis août ou dans les derniers mois de la saison, tous les joueurs restant chez eux et essayant au moins de travailler leur force physique car ils ne peuvent pas concourir sur le court.

Mats Wilander pense que Novak Djokovic est le plus grand “perdant” dans la situation actuelle, avec le virus arrêtant sa séquence et une chance de se battre pour des titres plus remarquables cette année qui l’auraient rapproché des rivaux devant lui.

De plus, le Suédois suppose que la pause n’aura pas non plus un bon effet sur les jeunes, avec des noms comme Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime et Stefanos Tsitsipas qui ont tous besoin de matchs pour façonner leur forme et rester compétitifs face aux rivaux d’en haut.

“Le plus grand perdant doit être Novak Djokovic. Il n’a pas perdu un match cette année et le virus a arrêté sa course. C’est aussi une perte de temps pour tous les gars qui poussent fort derrière Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. .

Bien sûr, ils ont parcouru un long chemin à l’entraînement, mais des gars comme Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime grandissent aujourd’hui en matchs; ils manqueront beaucoup la compétition. ”