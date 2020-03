“Novak Djokovic est l’un des maîtres de l’utilisation de l’émotion pour le conduire”

Avant la suspension du circuit ATP en raison de Coronavirus, Novak Djokovic a prolongé son invincibilité en 2020 à 18 victoires consécutives (21 si l’on compte également les finales de la Coupe Davis). Lors d’une récente interview, Tennis Channel Analyst et ancien entraîneur Paul Annacone a estimé que la façon dont Djokovic gère ses émotions le distingue.

“Certains joueurs ont des émotions et ils laissent ces émotions les submerger et cela devient un préjudice”, a-t-il déclaré. “Mais Novak est l’un des maîtres de l’utilisation de l’émotion pour le conduire. Il a eu du mal à l’automne quand ils n’ont pas pu gagner la Coupe Davis, il revient et remporte la Coupe ATP et je me demandais ce qui se passerait à l’Australien Ouvert.

Aurait-il abandonné après la Coupe ATP à cause d’une telle émotion? Il avait un petit hoquet au milieu de la [Australian Open] finale mais que font les grands joueurs? Ils trouvent un moyen de s’installer, de revenir et de faire ce qu’ils font de mieux.

Non seulement il remporte ce titre, il prend les émotions positives, va à Dubaï, enregistre trois balles de match en demi-finale contre Monfils qui avait joué un tennis spectaculaire et en finale, il était incroyable.

Il a si bien monté les montagnes russes émotionnelles et a été capable de gérer les avantages et les inconvénients de ces émotions qui ont permis à ses talents de s’épanouir. Je pense que les grands joueurs gagnent quand ils jouent en moyenne. Ils ne gagnent pas lorsqu’ils jouent en moyenne et sont submergés par leurs émotions.

Et il gère incroyablement bien tous les ingrédients “- a ajouté Annacone. Le numéro 1 mondial a remporté tous les matchs en simple qu’il a disputés en Coupe Davis, Coupe ATP, Open d’Australie et Championnat de Dubaï.