«Novak Djokovic est plus complet que Roger Federer, Rafael Nadal»

En février 2013, Horacio Zeballos a remporté le seul titre ATP en simple à Vina del Mar après cette victoire épique sur Rafael Nadal en finale. L’Argentin est devenu le joueur du top 40 peu de temps après, atteignant son apogée en simple et ne répétant jamais ce niveau dans les années à venir.

Le Mar Del Plata a connu la “deuxième jeunesse” sur le court de double au cours des deux dernières années, devenant le numéro un mondial. 3 et la levée des trophées Masters 1000 aux côtés de la finale de l’US Open. En attendant que la saison reprenne comme tous les autres joueurs, Horacio a rejoint un podcast et a parlé de divers sujets, mentionnant les joueurs d’en haut et partageant ses pensées qui est le meilleur d’entre eux.

Pour Zeballos, Novak Djokovic est le joueur meilleur et plus complet que Roger Federer et Rafael Nadal, louant les capacités du Serbe et le considérant comme le futur GOAT après avoir battu le record de Roger Federer pour les titres les plus importants.

Horacio et Novak ont ​​joué deux fois et le Serbe a remporté deux victoires en deux sets, battant l’Argentin 6-3, 6-4 à Doha 2017 sans faire face à un point de rupture et un an plus tard à Wimbledon où Novak sprinte vers la ligne d’arrivée avec un 6-1, 6-2, 6-3 triomphent en 91 minutes.

“Sans aucun doute, Novak Djokovic est le joueur le plus complet du monde, devant Roger Federer et Rafael Nadal. Il est difficile de jouer contre lui, surtout lorsque vous servez car il a une réponse incroyable au retour, renvoyant le ballon avec facilité.

Je crois que, dans mes meilleurs jours, j’aurais pu combattre Roger; il en va de même pour Nadal qui se débat parfois sur des surfaces qu’il n’aime pas. Novak Djokovic est le rival le plus dur sur le marché; Je pense qu’il battra le record des Majors de Roger Federer. ”