Novak Djokovic est stable, confiant et sait ce qu’il veut

L’entraîneur Marian Vajda dit qu’il est désormais plus facile de travailler avec Novak Djokovic, car le Serbe de 32 ans est désormais plus stable émotionnellement sur le terrain et sa confiance est très élevée. Djokovic, qui est retourné au n ° 1 mondial ce lundi, a décroché son huitième titre record de l’Open d’Australie dimanche après être passé de deux sets à un pour battre l’Autrichien Dominic Thiem en finale.

Vajda, qui a commencé à entraîner Djokovic pour la première fois en 2006, s’est brièvement séparé du champion du Grand Chelem à 17 reprises en 2017, mais est revenu au sein de l’équipe d’entraîneurs serbe un an plus tard. “Dans le passé, il était un peu plus difficile de travailler avec lui car il était parfois un peu imprévisible et émotionnel.

Mais maintenant, je pense qu’il est plus stable et sait ce qu’il veut et vous pouvez le voir dans son jeu, il est assez confiant “, a déclaré l’entraîneur Vajda en exclusivité à Ravi Ubha à Melbourne. Djokovic a connu un début de saison exceptionnel puisqu’il a également dirigé la Serbie. à remporter le titre lors de la première Coupe ATP.